Заложник одной роли, скандал с Джоан Роулинг и авторское кино: Дэниэлу Рэдклиффу 35 лет

Дэниелу Рэдклиффу, известному по роли «Гарри Поттера» исполняется 35 лет

23 июля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Главный герой «Гарри Поттера», Дэниел Рэдклифф празднует свой 35-й день рождения 23 июля Фото: Илья Московец © URA.RU Известному по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниелу Рэдклиффу 23 июля исполняется 35 лет. Играть в кино актер начал еще будучи ребенком. Сегодня он один из самых высокооплачиваемых артистов Великобритании. Биография актера, карьера до «Гарри Поттера» и скандал с Джоан Роулинг — в материале URA.RU. Биография Дэниел Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в Лондоне. Его отец Алан Джордж Рэдклифф — литературный агент, а мать Марсия Джанин Грэшем Джейкобсон — агент по кастингу. Как говорит сам Дэниель про своих родных: «У меня очень дружная семья. Моя семья — это моя команда. Мы вместе работаем, и иногда я даже называю нас племенем. Своей семье я обязан всем». Дэниелю Рэдклиффу 23 июля исполняется 35 лет Фото: Анна Салынская/ИТАР-ТАСС Начало карьеры В возрасте 10 лет Дэниел дебютировал на экране, сыграв в телефильме «Дэвид Копперфилд». Он играл очень сдержанного ребенка, внутренняя жизнь которого намного интересней внешней. Это первая серьезная роль мальчика, с которой он начал свой актерский путь. В этом же году Рэдклифф успешно прошел кастинг на роль Гарри Поттера в фильме режиссера Криса Коламбуса «Гарри Поттер и философский камень», премьера которого состоялась в 2001 году. Картина стала очень успешной и принесла молодому актеру огромную популярность. Из-за многочисленных съемок Дэниел был вынужден покинуть школу. Однако актер об этом ничуть не жалеет. «Мне там [в школе — прим.URA.RU] всегда было скучно и тоскливо. Не собираюсь поэтому и в колледж поступать», — говорит Рэдклифф. Первую роль в кино Дэниел получил, когда ему было 10 лет. Фото: Philip Romano/CC BY-SA 4.0/Wikimedia В 2004 году Рэдклифф выступил с дебютом на театральной сцене, сыграв в музыкальной комедии «Пьеса, которую я написал». Также актер исполнял роли в спектакле «Эквус» с 2007 по 2009 год и в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая» (2011 год). «Когда 17-летнему мальчишке предлагают роль в культовой пьесе на сцене одного из лучших театров в Лондоне [„Эквус“ — прим. URA.RU] и я знаю, что такие великие актеры, как Энтони Хопкинс и Ричард Бертон, в ней блистали, было бы просто идиотством и тупостью отказываться от такой фантастической возможности. Я в любом случае не собирался оставаться вечно инфантильной „детской“ звездой», — говорит актер. Параллельно с работой в «Гарри Поттере» актер снимался и в других проектах. Он сыграл в фильмах «Декабрьские мальчики» и «Мой мальчик Джек». Рэдклифф хотел показать себя зрителю с разных сторон и не быть заложником «одной роли». Карьера после «Гарри Поттера» После окончания фильмов о Гарри Поттере, Дэниел Рэдклифф продолжил актерскую карьеру и даже начал снимать авторское кино. Он хотел показать зрителю, что способен на большее. За те десять лет, что прошли с момента выхода «Даров смерти», двух заключительных фильмов о юном волшебнике, Рэдклифф сыграл несколько запоминающихся ролей, преимущественно, в авторских проектах. С 2013 по 2015 год Рэдклиффу не очень везло с ролями. Он продолжал работать, несмотря на борьбу с алкоголизмом. Дэниэл пробовал себя в разных жанрах: романтическая комедия «Дружба и никакого секса?», фантастический триллер «Рога», историческое фэнтези «Виктор Франкенштейн», драма «Абсолютная власть», но все эти картины прошли почти незаметно. Ни в одной из этих ролей актер не удостоился похвалы критиков. После окончания трилогии о Гарри Поттере, Дэниел Рэдклифф посвятил себя авторскому кино Фото: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0/Flickr В 2020 году Дэниэл Рэдклифф сыграл в боевике «Побег из Претории» заключенного, готовящего побег из тюрьмы. В отличие от других подобных фильмов с участием актера режиссер Фрэнсис Аннан сделал акцент на хрупкости и интеллигентности его персонажа. Тим Дженкин в исполнении Рэдклиффа получился очаровательным парнем, готовым, несмотря на свою далеко не брутальную натуру, идти до конца, выполняя свой план. Сейчас актер снимается в трех параллельных проектах. По его словам, он давно перерос Гарри Поттера и показал себя как разноплановый актер. Он хорошо себя зарекомендовал в драмах, комедиях, фантастике и многих других жанрах кино. Кроме того он активно играет на театральной сцене. Скандал с Джоан Роулинг Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что не сможет простить актерам Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон публичной поддержки ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и травли писательницы после ее отказа называть транс-женщин «женщинами». «Знаменитости, которые присоединились к движению, стремящемуся подорвать с таким трудом завоеванные права женщин, которые используют свои платформы, чтобы поддержать смену пола несовершеннолетними, могут приберечь свои извинения для тех, кто уже травмирован сменой пола, а также для уязвимых женщин», — написала Роулинг в соцсетях. Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, обвинила Дэниела в поддержке ЛГБТ* (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) Фото: Joella Marano/CC BY-SA 2.0/Flickr Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известному по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниелу Рэдклиффу 23 июля исполняется 35 лет. Играть в кино актер начал еще будучи ребенком. Сегодня он один из самых высокооплачиваемых артистов Великобритании. Биография актера, карьера до «Гарри Поттера» и скандал с Джоан Роулинг — в материале URA.RU. Дэниел Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в Лондоне. Его отец Алан Джордж Рэдклифф — литературный агент, а мать Марсия Джанин Грэшем Джейкобсон — агент по кастингу. Как говорит сам Дэниель про своих родных: «У меня очень дружная семья. Моя семья — это моя команда. Мы вместе работаем, и иногда я даже называю нас племенем. Своей семье я обязан всем». В возрасте 10 лет Дэниел дебютировал на экране, сыграв в телефильме «Дэвид Копперфилд». Он играл очень сдержанного ребенка, внутренняя жизнь которого намного интересней внешней. Это первая серьезная роль мальчика, с которой он начал свой актерский путь. В этом же году Рэдклифф успешно прошел кастинг на роль Гарри Поттера в фильме режиссера Криса Коламбуса «Гарри Поттер и философский камень», премьера которого состоялась в 2001 году. Картина стала очень успешной и принесла молодому актеру огромную популярность. Из-за многочисленных съемок Дэниел был вынужден покинуть школу. Однако актер об этом ничуть не жалеет. «Мне там [в школе — прим.URA.RU] всегда было скучно и тоскливо. Не собираюсь поэтому и в колледж поступать», — говорит Рэдклифф. В 2004 году Рэдклифф выступил с дебютом на театральной сцене, сыграв в музыкальной комедии «Пьеса, которую я написал». Также актер исполнял роли в спектакле «Эквус» с 2007 по 2009 год и в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая» (2011 год). «Когда 17-летнему мальчишке предлагают роль в культовой пьесе на сцене одного из лучших театров в Лондоне [„Эквус“ — прим. URA.RU] и я знаю, что такие великие актеры, как Энтони Хопкинс и Ричард Бертон, в ней блистали, было бы просто идиотством и тупостью отказываться от такой фантастической возможности. Я в любом случае не собирался оставаться вечно инфантильной „детской“ звездой», — говорит актер. Параллельно с работой в «Гарри Поттере» актер снимался и в других проектах. Он сыграл в фильмах «Декабрьские мальчики» и «Мой мальчик Джек». Рэдклифф хотел показать себя зрителю с разных сторон и не быть заложником «одной роли». После окончания фильмов о Гарри Поттере, Дэниел Рэдклифф продолжил актерскую карьеру и даже начал снимать авторское кино. Он хотел показать зрителю, что способен на большее. За те десять лет, что прошли с момента выхода «Даров смерти», двух заключительных фильмов о юном волшебнике, Рэдклифф сыграл несколько запоминающихся ролей, преимущественно, в авторских проектах. С 2013 по 2015 год Рэдклиффу не очень везло с ролями. Он продолжал работать, несмотря на борьбу с алкоголизмом. Дэниэл пробовал себя в разных жанрах: романтическая комедия «Дружба и никакого секса?», фантастический триллер «Рога», историческое фэнтези «Виктор Франкенштейн», драма «Абсолютная власть», но все эти картины прошли почти незаметно. Ни в одной из этих ролей актер не удостоился похвалы критиков. В 2020 году Дэниэл Рэдклифф сыграл в боевике «Побег из Претории» заключенного, готовящего побег из тюрьмы. В отличие от других подобных фильмов с участием актера режиссер Фрэнсис Аннан сделал акцент на хрупкости и интеллигентности его персонажа. Тим Дженкин в исполнении Рэдклиффа получился очаровательным парнем, готовым, несмотря на свою далеко не брутальную натуру, идти до конца, выполняя свой план. Сейчас актер снимается в трех параллельных проектах. По его словам, он давно перерос Гарри Поттера и показал себя как разноплановый актер. Он хорошо себя зарекомендовал в драмах, комедиях, фантастике и многих других жанрах кино. Кроме того он активно играет на театральной сцене. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что не сможет простить актерам Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон публичной поддержки ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и травли писательницы после ее отказа называть транс-женщин «женщинами». «Знаменитости, которые присоединились к движению, стремящемуся подорвать с таким трудом завоеванные права женщин, которые используют свои платформы, чтобы поддержать смену пола несовершеннолетними, могут приберечь свои извинения для тех, кто уже травмирован сменой пола, а также для уязвимых женщин», — написала Роулинг в соцсетях.