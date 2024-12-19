Путин рассказал, как решить проблему с мигрантами

Работу по мигрантам нужно укреплять в рамках МВД, отметил Путин
Президент России Владимир Путин назвал чувствительной проблему трудовой миграции на пресс-конференции по итогам года. Для урегулирования вопроса с мигрантами он предложил увеличивать производительность труда, а также создать отдельный центр в рамках МВД.
«Я считаю, что сегодня надо укреплять эту работу в рамках МВД, там нужно создавать отдельный центр, куда нужно делегировать представителей из экономической сферы, чтобы это решалось в совокупности, по мере его взросления создать отдельное ведомство. Отдельные шаги уже сделаны», — рассказал президент.
Ранее Путин одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Глава государства отметил, что без знания языка не получится наладить учебный процесс.
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