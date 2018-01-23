В Кремле уже выбирают новых сотрудников

22:56 23 января 2018 0

Конкурс «Лидеры России» дошел до финала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 23 января первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко подвел итоги полуфиналов «Лидеров России». Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфиналов дошли чуть более двух с половиной тысяч человек. Из них уже сейчас отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. По словам Кириенко, им предстоит встретиться в финале, который пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи, где и определятся 100 победителей.Имена и данные финалистов будут опубликованы чуть позже, когда организаторы конкурса получат разрешение от участников на разглашение этой информации.

Наставники «Лидеров России» продолжают общение даже с теми участниками конкурса, кто не вышел в финал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей». Его задача — продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты. Проект реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по личному поручению Президента РФ.

Сергей Кириенко рассказал журналистам, что самым интересным для него в конкурсе было видеть ярких, мотивированных людей. Кремлевский чиновник привел примеры, когда одна из участниц пришла на очный этап конкурса за неделю до родов. «Сейчас ее ребенку уже месяц, а молодая мама вышла в финал. Другая участница прямо во время конкурса в перерывах выбегала кормить ребенка к мужу», — рассказал Кириенко. Он также отметил, что ко многим участникам проявляют интерес и губернаторы в регионах, и топ-менеджмент крупных компаний: «И речь идет не только о тех, кто дошел до финала. В целом уровень участников оказался очень высоким».

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что наибольшего успеха в полуфиналах добились руководители высшего звена — 35%, среднего звена — 25%, а также главы организаций 13%.

Наибольшее количество финалистов оказалось в трех округах: ЦФО, СФО, СЗФО. Всего в финал прошли представители 54 регионов. От Уральского округа среди 300 финалистов представлены только 30 человек. Но среди регионов Свердловская область оказалась на четвертом месте, после Москвы, Санкт-Петербурга и Ставропольского края — 14 финалистов. Кроме того Уральский округ занял первое место по количеству молодых участников — до 35 лет.

В ходе конкурса «Лидеров России» участников спрашивали, кто для них олицетворяет пример лидерства. В первую пятерку вышли Петр I, Петр Столыпин, Екатерина II, Александр Суворов и Александр II Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По информации «URA.RU», организаторы конкурса не стали приглашать на предварительное подведение итогов 300 финалистов, чтобы не пиарить их раньше времени. С 6 по 11 февраля в Сочи им предстоит пройти финальные испытания, и тогда определится итоговая сотня лидеров России, которая получит право на протяжении года работать с наставниками, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Сергей Кириенко приоткрыл тайну и рассказал, что финалисты уже получили домашнее задание — подготовить и провести лекции в старших классах на тему лидерства. «Эта очень сложная аудитория, и потом ученики оценят успешность каждого нашего финалиста», — пояснил кремлевский чиновник. Но это будет лишь одно из заданий, остальные пока держатся в секрете.

На вопрос «URA.RU», не планирует ли сам Сергей Кириенко присмотреть себе сотрудников в Кремль из числа участников конкурса, он ответил, что действительно собирается это сделать. «Я Собираюсь присмотреть сотрудников в ходе финала. Но условием проведения конкурса не было обязательного назначения финалистов на должности. Кроме того не факт, что все победители захотят идти в министерства, ведомства или в администрацию президента. Но всем финалистам мы такой вопрос задаем. Вакансии и у нас предусмотрены. С теми, кому это интересно и кто нам интересен, я надеюсь поговорить в ходе финала», — заверил он.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и глава РСПП Александр Шохин — наставники конкурса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«URA.RU» также поговорило с теми участниками, кто не вышел в финал, но дошел до полфинала. Многие из них собираются участвовать в следующем году и говорят, что главный мотив для этого — связи и контакты, которые они получают в ходе конкурса. Так, полуфиналист Екатерина Шмыркова из Москвы рассказала, что работает в системе пенсионного фонда, и ей было очень важно познакомиться с людьми из разных сфер: «Это и бизнес, и госслужба. Мы за это время смогли стать командой, несмотря на разницу в должностях и конкуренцию. И большое спасибо организаторам за подробные и содержательные отчеты по итогам каждого этапа конкурса». Полуфиналист Сергей Изовский из Екатеринбурга работает в Москве, в компании Ростелеком. Конкурс помог ему понять, какие навыки необходимо приобрести: «Я работаю на уровне среднего менеджмента. И в рамках конкурса мы решали серьезные деловые кейсы, такая работа оказалась очень полезной. Мне понравился качественный состав участников. Появились новые контакты и понимание, какие навыки нужно прокачать. И для меня эти контакты важнее миллиона. Буду участвовать в следующем году, чтобы попытаться получить право на работу с наставником».

Один из наставников конкурса, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «URA.RU», что самое главное — это то, что люди решились на этот конкурс: «Оказалось, что социальный лифт нужен и тем, кто уже достиг определенных результатов. Я у некоторых спрашивал: „Ну, а вам зачем?“ Оказалось, что нужно, чтобы себе что-то доказать, и другим показать свои возможности, обратить на себя внимание. Плоды этого конкурса мы вряд ли увидим уже завтра, но я думаю, что эффект будет позже».

Конкурс «Лидеры России» включает три этапа: заочное тестирование проходило в ноябре 2017 года, очные полуфиналы были организованы в федеральных округах с декабря 2017 по январь 2018, и уже финал состоится в Сочи в феврале. Сотня победителей не только получит право работать с наставниками, но и станет костяком для нового управленческого курса РАНХиГС: ранее многие из новых губернаторов обучались также по этой программе.