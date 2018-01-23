{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
23 января 2018
22:56  23 января 2018 0

В Кремле уже выбирают новых сотрудников

Их имена можно найти среди финалистов «Лидеров России»
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.RU»
Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев
Конкурс «Лидеры России» дошел до финалаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 23 января первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко подвел итоги полуфиналов «Лидеров России». Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфиналов дошли чуть более двух с половиной тысяч человек. Из них уже сейчас отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. По словам Кириенко, им предстоит встретиться в финале, который пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи, где и определятся 100 победителей.Имена и данные финалистов будут опубликованы чуть позже, когда организаторы конкурса получат разрешение от участников на разглашение этой информации.

Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России". Москва, лидеры россии
Наставники «Лидеров России» продолжают общение даже с теми участниками конкурса, кто не вышел в финал
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей». Его задача — продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты. Проект реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по личному поручению Президента РФ.

Сергей Кириенко рассказал журналистам, что самым интересным для него в конкурсе было видеть ярких, мотивированных людей. Кремлевский чиновник привел примеры, когда одна из участниц пришла на очный этап конкурса за неделю до родов. «Сейчас ее ребенку уже месяц, а молодая мама вышла в финал. Другая участница прямо во время конкурса в перерывах выбегала кормить ребенка к мужу», — рассказал Кириенко. Он также отметил, что ко многим участникам проявляют интерес и губернаторы в регионах, и топ-менеджмент крупных компаний: «И речь идет не только о тех, кто дошел до финала. В целом уровень участников оказался очень высоким».

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что наибольшего успеха в полуфиналах добились руководители высшего звена — 35%, среднего звена — 25%, а также главы организаций 13%.

Наибольшее количество финалистов оказалось в трех округах: ЦФО, СФО, СЗФО. Всего в финал прошли представители 54 регионов. От Уральского округа среди 300 финалистов представлены только 30 человек. Но среди регионов Свердловская область оказалась на четвертом месте, после Москвы, Санкт-Петербурга и Ставропольского края — 14 финалистов. Кроме того Уральский округ занял первое место по количеству молодых участников — до 35 лет.

Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России". Москва, лидеры россии
В ходе конкурса «Лидеров России» участников спрашивали, кто для них олицетворяет пример лидерства. В первую пятерку вышли Петр I, Петр Столыпин, Екатерина II, Александр Суворов и Александр II
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По информации «URA.RU», организаторы конкурса не стали приглашать на предварительное подведение итогов 300 финалистов, чтобы не пиарить их раньше времени. С 6 по 11 февраля в Сочи им предстоит пройти финальные испытания, и тогда определится итоговая сотня лидеров России, которая получит право на протяжении года работать с наставниками, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Сергей Кириенко приоткрыл тайну и рассказал, что финалисты уже получили домашнее задание — подготовить и провести лекции в старших классах на тему лидерства. «Эта очень сложная аудитория, и потом ученики оценят успешность каждого нашего финалиста», — пояснил кремлевский чиновник. Но это будет лишь одно из заданий, остальные пока держатся в секрете.

На вопрос «URA.RU», не планирует ли сам Сергей Кириенко присмотреть себе сотрудников в Кремль из числа участников конкурса, он ответил, что действительно собирается это сделать. «Я Собираюсь присмотреть сотрудников в ходе финала. Но условием проведения конкурса не было обязательного назначения финалистов на должности. Кроме того не факт, что все победители захотят идти в министерства, ведомства или в администрацию президента. Но всем финалистам мы такой вопрос задаем. Вакансии и у нас предусмотрены. С теми, кому это интересно и кто нам интересен, я надеюсь поговорить в ходе финала», — заверил он.

Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России". Москва, шохин александр, крашененников павел
Депутат Госдумы Павел Крашенинников и глава РСПП Александр Шохин — наставники конкурса
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«URA.RU» также поговорило с теми участниками, кто не вышел в финал, но дошел до полфинала. Многие из них собираются участвовать в следующем году и говорят, что главный мотив для этого — связи и контакты, которые они получают в ходе конкурса. Так, полуфиналист Екатерина Шмыркова из Москвы рассказала, что работает в системе пенсионного фонда, и ей было очень важно познакомиться с людьми из разных сфер: «Это и бизнес, и госслужба. Мы за это время смогли стать командой, несмотря на разницу в должностях и конкуренцию. И большое спасибо организаторам за подробные и содержательные отчеты по итогам каждого этапа конкурса». Полуфиналист Сергей Изовский из Екатеринбурга работает в Москве, в компании Ростелеком. Конкурс помог ему понять, какие навыки необходимо приобрести: «Я работаю на уровне среднего менеджмента. И в рамках конкурса мы решали серьезные деловые кейсы, такая работа оказалась очень полезной. Мне понравился качественный состав участников. Появились новые контакты и понимание, какие навыки нужно прокачать. И для меня эти контакты важнее миллиона. Буду участвовать в следующем году, чтобы попытаться получить право на работу с наставником».

Один из наставников конкурса, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «URA.RU», что самое главное — это то, что люди решились на этот конкурс: «Оказалось, что социальный лифт нужен и тем, кто уже достиг определенных результатов. Я у некоторых спрашивал: „Ну, а вам зачем?“ Оказалось, что нужно, чтобы себе что-то доказать, и другим показать свои возможности, обратить на себя внимание. Плоды этого конкурса мы вряд ли увидим уже завтра, но я думаю, что эффект будет позже».

Конкурс «Лидеры России» включает три этапа: заочное тестирование проходило в ноябре 2017 года, очные полуфиналы были организованы в федеральных округах с декабря 2017 по январь 2018, и уже финал состоится в Сочи в феврале. Сотня победителей не только получит право работать с наставниками, но и станет костяком для нового управленческого курса РАНХиГС: ранее многие из новых губернаторов обучались также по этой программе.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров