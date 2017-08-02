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02 августа 2017
Главные новости Москвы
22:18  02 августа 2017 2

Центробанк предложил россиянам справиться с инфляцией с помощью психологии. ВИДЕО

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, инфляция, воздушные шарики, обесценивание денег
Стоимость многих продуктов и услуг уже давно не растет, убежден экспертФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне с трудом верят в статистику по инфляции из-за психологической особенности восприятия динамики цен, заявил глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов. Он рекомендует меньше думать о росте цен, так как такие настроения помогают росту инфляции.

Граждане автоматически переносят инфляционные шоки прошлых лет на настоящее время. Из-за этого им кажется, что цены продолжают сильно расти, цитирует эксперта «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, он подчеркнул, что люди склонны путать общую и личную инфляцию, поскольку следят за ценами только на те товары, которые чаще всего приобретают. В то же время стоимость многих продуктов и услуг уже давно не растет.

При этом Росстат, подсчитывая инфляцию, учитывает динамику цен на более чем 700 видов товаров и услуг. «Расчетам Росстата можно доверять», — резюмировал Морозов.

Как писало «URA.RU», ранее журналисты выяснили, что чеки россиян в продуктовых магазинах заметно выросли за три года из-за продуктового эмбарго. Продовольствие подорожало заметно сильнее других категорий товаров и услуг, а контрсанкции внесли в это свой вклад.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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