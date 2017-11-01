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01 ноября 2017
31 октября 2017
08:16  01 ноября 2017 0

Стало известно, когда цены на нефть взлетят до 100 долларов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Нефтегазовые доходы бюджета вновь вырастутФото: Pixabay

Нефтяные цены стабилизируются в 2018 году, а через три года могут вырасти до 100 долларов за баррель. Такой прогноз содержится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА), пишут «Известия».

По словам экспертов, в последние годы нефтяные компании резко сократили инвестиции в производство. По этой причине уже в следующем году можно ожидать кризиса предложения на сырьевом рынке, что вызовет рост цен, пишет телеканал 360.

По прогнозам аналитиков, к концу 2017 года нефтегазовые доходы российского бюджета вернутся к уровню 2015 года или превысят его. При этом эксперты предупреждают, что рост цен на углеводороды станет соблазном для России: страна может вернуться к сырьевой модели экономики.

Как ранее писало «URA.RU», американцам запретили сотрудничать с Москвой в сфере добычи нефти и газа.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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