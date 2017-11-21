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21 ноября 2017
15:04  21 ноября 2017 0

Адвокат объяснил, почему Сечин может бесконечно игнорировать повестки в суд

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не нарушает УПКФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин может не являться на суд по повестке «сколько угодно», ссылаясь на уважительные причины. Об этом «URA.RU» рассказал председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев, ссылаясь на уголовно-процессуальный кодекс РФ. Согласно закону, свидетель не имеет права уклоняться от явки в суд без уважительной причины. «В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу», — уточняется в ч.7 ст. 56 УПК РФ.

Как пояснил юрист, рабочая встреча или командировка позволяют свидетелю не прийти на заседание. Что примечательно, количество таких повесток в не ограничено законом.

«Уважительные причины могут появляться бесконечно, лишь бы они были уважительными. Но они не должны быть отговорками.

Если, например, выяснится, что вместо командировки в Сибирь свидетель загорал на пляже, то суд может принять соответствующие меры», — пояснил адвокат. Он также отметил, что срок неявки свидетеля в суд так же не регламентирован законом.

«Без уважительной причины суд выносит постановление, и тогда судебные приставы выезжают по месту жительства или по месту пребывания и доставляют свидетеля в суд», — отметил Князев. Юрист считает, что с учетом конкретных обстоятельств дела судья может согласовать дату со свидетелем: нужно только заранее выяснить его график и перенести заседание на удобное всем сторонам число.

«Но это возможно при непосредственном общении. В этом случае повестка посылается в компанию, пресс-секретарь сразу объясняет причину неявки начальника, но не предлагает график Сечина. Тут затруднена коммуникация», — комментирует дело Князев.

О трудностях в коммуникации с судом ранее заявил в интервью «Коммерсант FM» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он отметил, что 22 ноября Игорь Сечин не сможет присутствовать на суде из-за командировки в ХМАО. По мнению Леонтьева, сотрудники суда, выписывающие повестку, не озаботились заранее графиком главы «Роснефти».

«Никто не интересовался никаким графиком.

Просто назначают заседания и объявляют о том, что они послали повестку, о чем мы узнаем из СМИ», — отметил представитель нефтяной компании. Тогда Леонтьев также рассказал, что график Сечина зависит в том числе и от планов федеральных чиновников: «Он [Сечин] все-таки возглавляет крупнейшую компанию, чье расписание, действия и так далее находятся в контексте расписания других лиц. Это же не первый случай, когда суд имеет дело с человеком, занимающим определенную позицию и связанным определенными обязательствами, чтобы договориться о той или иной степени взаимодействия с ним».

Напомним, что глава «Роснефти» Игорь Сечин в третий раз проигнорирует повестку в суд по делу экс-министра Алексея Улюкаева: новое заседание назначено на среду, 22 ноября. Сейчас Сечин находится в командировке в ХМАО, где планирует посетить вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым Кондинское месторождение запасов нефти. Как сообщают «Ведомости», Медведев вернется в Москву уже во вторник, 21 ноября. По словам пресс-секретаря «Роснефти», Сечин может задержаться в регионе, так как «у него там программа, естественно, шире».

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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