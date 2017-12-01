11:54 01 декабря 2017 0

Виталий Пашин находился в КНДР в составе делегации российских парламентариев ФОТО: личная страница в Facebook Виталия Пашина

Челябинский депутат ЛДПР Виталий Пашин, побывавший в КНДР в составе российской делегации, рассказал о причинах запуска Пхеньяном новой баллистической ракеты. По словам парламентария, таким образом руководство Северной Кореи отреагировало на провокации со стороны Вашингтона.

Как пишет Пашин, российская делегация не была проинформирована о запуске ракеты. После испытаний руководство КНДР сообщило парламентариям, что Пхеньян устал от военной агрессии Вашингтона и был вынужден продемонстрировать свою готовность ответить. Военные КНДР отметили, что с 15 сентября на ракетных полигонах страны сохранялось полное затишье, но после объявления Пентагоном внеплановых учений у руководства Северной Кореи закончилось терпение.

«Теперь КНДР на условиях паритета готова вести переговоры с США при участии России как третьей стороны. Мы также выступаем исключительно против эскалации конфликта и за мирное решение вопроса путем переговоров. Вместе с этим, полностью поддерживаю позицию нашего президента и МИДа по данному вопросу», — написал Пашин на своей странице в Facebook.

1/3 ФОТО: личная страница в Facebook Виталия Пашина

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил ракетные запуски КНДР. В Кремле уверены, что подобные шаги со стороны Пхеньяна провоцируют дальнейший рост напряженности.