{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 декабря 2017
Главные новости 
11:54  01 декабря 2017 0

Челябинский депутат побывал в КНДР во время запуска ракеты. ФОТО

Виталий Пашин находился в КНДР в составе делегации российских парламентариевФОТО: личная страница в Facebook Виталия Пашина

Челябинский депутат ЛДПР Виталий Пашин, побывавший в КНДР в составе российской делегации, рассказал о причинах запуска Пхеньяном новой баллистической ракеты. По словам парламентария, таким образом руководство Северной Кореи отреагировало на провокации со стороны Вашингтона.

Как пишет Пашин, российская делегация не была проинформирована о запуске ракеты. После испытаний руководство КНДР сообщило парламентариям, что Пхеньян устал от военной агрессии Вашингтона и был вынужден продемонстрировать свою готовность ответить. Военные КНДР отметили, что с 15 сентября на ракетных полигонах страны сохранялось полное затишье, но после объявления Пентагоном внеплановых учений у руководства Северной Кореи закончилось терпение.

«Теперь КНДР на условиях паритета готова вести переговоры с США при участии России как третьей стороны. Мы также выступаем исключительно против эскалации конфликта и за мирное решение вопроса путем переговоров. Вместе с этим, полностью поддерживаю позицию нашего президента и МИДа по данному вопросу», — написал Пашин на своей странице в Facebook.

1/3
ФОТО: личная страница в Facebook Виталия Пашина

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил ракетные запуски КНДР. В Кремле уверены, что подобные шаги со стороны Пхеньяна провоцируют дальнейший рост напряженности.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров