{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 января 2018
11:16  09 января 2018 2

Авиакомпания «Ямал» запускает рейсы из Челябинска

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, авиакомпания ямал
Новые рейсы запустят с февраляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы из Челябинска в Самару, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Астану и Волгоград. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе челябинского авиапредприятия, список направлений утвержден правительством региона.

Скоро стартуют продажи авиабилетов. Полеты начнут проводить с февраля 2018 года. Будут доступны следующие маршруты: Челябинск — Самара — Краснодар, Челябинск — Ростов-на-Дону — Минеральные воды, Тюмень — Челябинск — Астана, Тюмень — Челябинск — Волгоград и Челябинск — Горно-Алтайск — Красноярск.

«Ямал» стал базовым перевозчиком для челябинского аэропорта. Это решение было принято в июне 2017 года, после переговоров губернатора Бориса Дубровского и директора авиакомпании Василия Крюка. Развитие аэропорта хотят приурочить к саммиту ШОС, который состоится в 2020 году в Челябинске.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров