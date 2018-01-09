Авиакомпания «Ямал» запускает рейсы из Челябинска

11:16 09 января 2018 2

Новые рейсы запустят с февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы из Челябинска в Самару, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Астану и Волгоград. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе челябинского авиапредприятия, список направлений утвержден правительством региона.

Скоро стартуют продажи авиабилетов. Полеты начнут проводить с февраля 2018 года. Будут доступны следующие маршруты: Челябинск — Самара — Краснодар, Челябинск — Ростов-на-Дону — Минеральные воды, Тюмень — Челябинск — Астана, Тюмень — Челябинск — Волгоград и Челябинск — Горно-Алтайск — Красноярск.

«Ямал» стал базовым перевозчиком для челябинского аэропорта. Это решение было принято в июне 2017 года, после переговоров губернатора Бориса Дубровского и директора авиакомпании Василия Крюка. Развитие аэропорта хотят приурочить к саммиту ШОС, который состоится в 2020 году в Челябинске.