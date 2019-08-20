Губернатор Ямала выступил в защиту Sukhoi Superjet

Глава региона считает, что российское авиастроение хотят уничтожить Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Глава Ямала Дмитрий Артюхов выступил в защиту Sukhoi Superjet 100 (SSJ). На встрече с жителями Ноябрьска, которая транслируется в instagram-аккаунте Артюхова, он заявил, что это надежный самолет.

«У нас большой парк SSJ. Это очень надежная, очень хорошая машина, но у нее непростая экономика. Про надежность говорю на полном серьезе, у нас пилоты, которые летают на „Сухом“, предпочитают летать на нем, чем на иностранцах. „Boeing“ лет 15, а этим машинам — 2-3 года. Наши враги начали тему про наш самолет. Это страшное происшествие. Мы знаем, сколько их произошло с „Boeing“ и „Airbus“ — число большое! Специально создается атмосфера, подогревается в социальных сетях, чтобы уничтожить наше авиастроение», — отметил глава региона. Он добавил, что проблемы с эксплуатацией связаны с малым количеством самолетов: «Запчастей не хватает».

Авиакомпания «Ямал» является крупнейшим после «Аэрофлота» эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100. Как сообщается на сайте авиаперевозчика, в ее парке насчитывается 15 данных моделей.

В начале мая произошло крушение SSJ авиакомпании «Аэрофлот». Рейс следовал из Москвы в Мурманск. Вскоре после взлета экипаж сообщил, что в лайнер попала молния. Из-за неудачного приземления машина ударилась о землю. Позже подломилась и пробила топливный бак стойка шасси, напоминает RT, после чего в хвостовой части самолета начался пожар. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа, уточняет агентство Nation News. Причиной катастрофы считается ошибка пилотов.