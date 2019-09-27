Пушков объяснил, почему украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Украинских политиков отличает некий неуместный гонор, особенно с учетом того, в какую яму они завели Украину. СНГ для них, видите ли, «клуб неудачников». Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике.