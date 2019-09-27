Пушков объяснил, почему украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

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Дебаты Единой России. Пермь, пушков алексей
Алексей Пушков посоветовал властям Украины сначала восстановить экономикуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что Украина зря критикует Союз независимых государств (СНГ). Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.

«Украинских политиков отличает некий неуместный гонор, особенно с учетом того, в какую яму они завели Украину», — добавил Пушков, комментируя высказывание вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о Евросоюзе и СНГ.

По его словам, власти страны должны сначала вернуть экономику на уровень 2013 года, прежде чем говорить о неудачниках. «Вы не в ЕС и даже не в предбаннике», — написал Пушков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дмитрий Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников». По его словам, эти страны «ни на что не могут повлиять», передает агентство Nation News. Украина стремится в «другой клуб», заявил Кулеба. Он также отметил, что рано или поздно его страна войдет в состав Евросоюза.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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