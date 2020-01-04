Жителям России рассказали, как спасти желудок после новогоднего застолья

После новогоднего застолья необходимо употреблять больше овощей и воды. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила диетолог, основатель основатель школы, клиники доктора Ионовой Лидия Ионова.
«Нужно убрать алкоголь из рациона, как можно быстрее. Также нужно увеличить количество овощей. Их, к сожалению, нет на праздничном столе. Хорошо, если это будут овощи, которые содержат много пищевых волокон», — сказала Ионова. По ее словам, это поможет нормализовать работу кишечника, улучшить состояние микрофлоры. Диетолог отметила, людям, которые имеют проблемы с Желудочно-кишечным трактом овощи нужно употреблять в приготовленном виде. Ионова также посоветовала снизить в рационе количество соли и отказаться от маринадов. По ее словам, особенно важно следить за достаточным количеством потребления воды и травяного чая.
Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что бороться с похмельным синдромом с помощью очередной дозы алкоголя смертельно опасно.
Английские диетологи представили перечень правил, способствующие ускорению метаболизма и более эффективному похудению. Специалисты рекомендуют, есть больше продуктов с высоким содержанием жидкостей, к примеру, цитрусовых и арбузов, сообщает агенство Nation News.
Британский дерматолог Дэниел Гласс объяснил, что начинать год со строгой диеты — плохая идея. По его мнению, могут начать выпадать волосы и начаться проблемы с кожей, сообщает телеканал 360.