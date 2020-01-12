В России подорожает самый востребованный хлеб

В стране может подорожать черный хлеб из-за неурожая ржи летом 2019 года. Как считает президент Российской гильдии пекарей Юрий Кацнельсон, цена может подскочить на 6,5-7% за год.
По данным Росстата. в прошлом году в стране собрали минимальный урожай ржи за последние 50 лет — 1,429 млн тонн, пишет РИА «Новости». Производители следом заявили о повышении: в ноябре цена на закупочную рожь увеличилась на 44%. «В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли», — считает руководитель управления Центра агроаналитики Рудольф Булавин. Он отмечает, что пока фактором сдерживания цен на рожь может быть ограничение спроса за счет ввоза ржаной муки из Белоруссии или ее заменой на муку второго сорта.
Кацнельсон заявляет, что помимо небольшого урожая ржи, на ценах обязательно отразятся увеличение тарифов ЖКХ (12,2%), а также повышение цен на закупочное сырье для производства хлеба (41,3%). К концу прошлого года, как сообщали в Росстате, потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки увеличились на 5,8% (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм).
Как ранее писало «URA.RU», экономисты спрогнозировали, что из-за снижающейся платежеспособности населения постоянно растет спрос на базовые продукты. Так, ожидается повышение цен на овощи, хлеб, яйца, мясо птицы и сахар.