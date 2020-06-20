19 июня 2020

Захарова поделилась личными переживаниями о пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова рассказала, что хочет увидеть и обнять друзей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что соскучилась по личному общению с друзьями. Пост об этом она разместила в своем Facebook.

«Как хочется всех вас увидеть, обнять и, оставив на пару часов телефон в сумке, сделать вид, что эти три месяца нас не изменили», — пишет Мария Захарова. Пользователи Facebook в комментариях сочувствуют ей и приглашают посетить их регионы.

Ранее Захарова призвала россиян не ездить в другие страны. По мнению представителя МИД, мировая транспортная инфраструктура еще не восстановилась после пандемии коронавируса, поэтому граждане могут застрять за границей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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