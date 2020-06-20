Захарова поделилась личными переживаниями о пандемии

Мария Захарова рассказала, что хочет увидеть и обнять друзей
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что соскучилась по личному общению с друзьями.
«Как хочется всех вас увидеть, обнять и, оставив на пару часов телефон в сумке, сделать вид, что эти три месяца нас не изменили», — пишет Мария Захарова. Пользователи Facebook в комментариях сочувствуют ей и приглашают посетить их регионы.
Ранее Захарова призвала россиян не ездить в другие страны. По мнению представителя МИД, мировая транспортная инфраструктура еще не восстановилась после пандемии коронавируса, поэтому граждане могут застрять за границей.
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