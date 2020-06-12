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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 Июн 2020 в 10:55 PDT

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Ранее телеведущая Ксения Собчак уже затрагивала тему протестов в США. В своем Instagram она опубликовала видео с черным экраном, где играет песня «Убили негра» российской группы «Запрещенные барабанщики».

«Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и......Флойду! И в этой точке, вдруг я и Флойд, мы стали братьями, и стали равны», — заявила Собчак в подписи к посту, в котором прикрепила фото со своей свадьбы и с похорон Флойда.

Свадьба Ксении Собчак и режиссера Констанина Богомолова, которая состоялась в сентябре 2019 года, прошла не менее ярко. Тогда к зданию Грибоедовского ЗАГСа в Москве молодожены приехали на катафалке . После этого молодожены ездили по столице в карете с лошадьми.

Похороны Флойда, умершего после жестокого задержания полицейскими США, состоялись 10 июня. Его смерть вызвала протесты и беспорядки в городах США, задерживавшим его полицейским предъявлены обвинения. Гроб с телом Флойда доставила на кладбище повозка, запряженная двумя белыми лошадьми, передает телеканал 360 . В сети опубликована запись, где видно, как золотой гроб с телом афроамериканца, украшенный ярко-красными цветами, грузят в катафалк.

Телеведущая Ксения Собчак сравнила свою свадьбу с похоронами афроамериканца Джорджа Флойда и пришла к выводу, что благодаря обрядности она и Флойд стали братьями. Об этом Собчак заявила в своем профиле в Instagram.

По мнению Ксении Собчак, ее и афроамериканца Джорджа Флойда объединяет обрядность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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