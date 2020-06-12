Телеведущая Ксения Собчак сравнила свою свадьбу с похоронами афроамериканца Джорджа Флойда и пришла к выводу, что благодаря обрядности она и Флойд стали братьями. Об этом Собчак заявила в своем профиле в Instagram.
Похороны Флойда, умершего после жестокого задержания полицейскими США, состоялись 10 июня. Его смерть вызвала протесты и беспорядки в городах США, задерживавшим его полицейским предъявлены обвинения. Гроб с телом Флойда доставила на кладбище повозка, запряженная двумя белыми лошадьми, передает телеканал 360. В сети опубликована запись, где видно, как золотой гроб с телом афроамериканца, украшенный ярко-красными цветами, грузят в катафалк.
Свадьба Ксении Собчак и режиссера Констанина Богомолова, которая состоялась в сентябре 2019 года, прошла не менее ярко. Тогда к зданию Грибоедовского ЗАГСа в Москве молодожены приехали на катафалке. После этого молодожены ездили по столице в карете с лошадьми.
«Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и......Флойду! И в этой точке, вдруг я и Флойд, мы стали братьями, и стали равны», — заявила Собчак в подписи к посту, в котором прикрепила фото со своей свадьбы и с похорон Флойда.
Ранее телеведущая Ксения Собчак уже затрагивала тему протестов в США. В своем Instagram она опубликовала видео с черным экраном, где играет песня «Убили негра» российской группы «Запрещенные барабанщики».