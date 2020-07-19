Из-за коронавируса нищими могут стать десятки миллионов людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Инвесторы переоценивают перспективы восстановления экономики Евросоюза после коронавируса. Поэтому в ближайшие дни можно ожидать коррекции курса европейской валюты. К вечеру субботы, 18 июля, курс евро превысил 82,2 рубля (+0,71), доллар закрепился на уровне 71,8 рубля (+0,34).

Нефтяные котировки на мировых фондовых биржах снижаются на фоне опасений второй волны COVID-19. Американская нефть WTI в конце торговой недели составляет 40,59 доллара за баррель. Эталонная марка нефти Brent 19 июля торгуется по 43,12 доллара за баррель.

Ситуация в России

Средняя пенсия россиян в 2023 году достигнет 19 283 рублей. Увеличение размера пенсионных выплат произойдет за счет индексации. Такой план составил Пенсионный фонд России. Согласно расчетам, в 2021 году пенсионные выплаты составят 17 432 рубля, а в 2022-м увеличатся до 18 357 рублей.

В Минфине уверены, что власти России приняли эффективные антикризисные меры, поэтому сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким , а ее восстановление — более динамичным, чем в других странах. Таким образом, государство может в 2022 году вернуться к действующим бюджетным правилам, а 2021 год станет переходным периодом.

Россия сохранила кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте. В числе причин сохранения рейтинга в агентстве S& P называют снижение уровня добычи нефти и сокращение цен на нее, а также прогнозируемое сокращение российской экономики на 4,8% из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек . С 1 января 2021 года россияне могут устраиваться на свой выбор по электронному или по бумажному документу.

Что происходит в мире

Пандемия коронавируса приведет к рекордному со времен Второй мировой войны голоду и росту числа оставшихся без средств к существованию людей. По прогнозам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сто миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету в ближайшее время. Он же сообщил, что 26 самым состоятельным людям в мире принадлежит половина богатств планеты. А более 70% населения Земли живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве.

Американские санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не отвечают международному праву, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Чтобы сгладить негативный эффект от санкций, Европейский союз может ввести ограничительные меры уже против США. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что Европе невыгодно жертвовать российским проектом «Северный поток-2», ведь альтернатива в виде американского СПГ сделает европейскую продукцию менее востребованной на мировом рынке.

Руководители Евросоюза подготовили предложения по выходу ЕС из экономического кризиса , который возник из-за пандемии коронавируса. Еврокомиссия рассчитывает, что в текущем году ВВП еврозоны упадет на 8,7%, а в 2021 году вырастет на 5,8%. Сейчас лидеры стран обсуждают создание антикризисного плана.

Прогнозы и мнения экспертов

Граждане России могут потерять в реальных располагаемых доходах больше, чем в рекордном 1999 году. Такой прогноз делает бывший преподаватель Высшей школы экономики УрФУ Константин Юрченко. Он считает, что даже при оптимистичных прогнозах Россия не начнет выходить из кризиса раньше конца зимы или начала весны 2021 года.

Экономисты считают, что сокращение рабочей недели до четырех дней, которое обсуждается в России уже больше года, может привести к падению доходов граждан. Чтобы этого избежать, необходимо автоматизировать все процессы и создать эффектную систему организации, говорят эксперты.

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