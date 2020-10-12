12 октября 2020

Стало известно о состоянии девочки, которую полгода в шкафу

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В ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный, написала Кузнецова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полугодовалую жительницу Карпинска Полину, которую мать полгода держала в шкафу, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в своем Facebook написала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату», — написала Кузнецова. По ее словам, в ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный.

Ранее в шкафу в одной из квартир Карпинска обнаружили шестимесячную девочку. Мать не хотела третьего ребенка и пыталась заморить малышку голодом. Ее обнаружила одна из подруг хозяйки квартиры. Девочку привезли на вертолете в Екатеринбург. Мать увезла полиция, сейчас женщина проходит психиатрическую экспертизу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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