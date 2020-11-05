05 ноября 2020

В Роспотребнадзоре заявили о мутации коронавируса

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Коронавирус мутировал минимум 10 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В коронавирусе обнаружили новую мутацию, однако из-за этого люди не переносят инфекцию тяжелее. Информацию об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — рассказал Горелов РИА «Новости».

В конце октября ученые также обнаружили новую разновидность коронавируса, который распространяется гораздо быстрее. Считается, что всего COVID-19 мутировал минимум 10 раз и стал еще опаснее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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