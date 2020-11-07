07 ноября 2020

Иммунолог: как не заразиться, проживая с больным коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медики, защитная маска, защита от covid, защитная одежда врача
Главное правило — использовать средства индивидуальной защиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболевший может не передать коронавирус своим сожителям при соблюдении правил изоляции в условиях одного помещения. Более подробно об этих правилах рассказал в беседе с URA.RU российский ученый-иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор ИИФ УрО РАН Валерий Черешнев.

Ранее Минздрав РФ подписал закон о новых правилах обязательной госпитализации для граждан России в зависимости от бытовых условий. Теперь жители общежитий, коммунальных квартир, а также те, кто проживает с пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями в обязательном порядке госпитализируются, несмотря на степень заболевания, пишет агентство Nation News. Лечение на дому возможно, только если у пациента есть отдельная комната и он обязуется выполнять предписания врача.

  • Для заболевшего должно быть выделено отдельное спальное место. «Во сне можно и чихнуть. Все это разнесет заразу», — пояснил ученый;
  • Посуда у больного должна быть отдельной. Мыть ее следует другой губкой и отдельно от остальной посуды;
  • Больному следует сдерживать чихание и кашель и делать это вдали от всех проживающих. После того, как зараженный чихнул или покашлял, нужно обрабатывать поверхность рядом с местом распространения вируса;
  • Влажная уборка также является важным пунктом для сдерживания распространения заболевания. Сюда же входит антибактериальная обработка поверхностей;
  • Самым главным пунктом является ношение маски. Она поможет снизить риск распространения вируса внутри одной квартиры;
  • Если в доме есть заболевший, от него следует отселить всех детей. «Дети являются пассивными разносчиками болезни», — объяснил иммунолог.

При этом в семье должна быть обязательная 100% изоляция. Все члены семьи должны сидеть дома до получения отрицательных тестов на коронавирус, чтобы не распространить инфекцию еще большему кругу лиц, заключил собеседник агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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