Льготы сельским медикам и педагогам ЯНАО будут действовать в Тюменской области Фото: сайт ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»

Медики и педагоги, работающие в учреждениях, относящихся к системам здравоохранения и образования ЯНАО, но расположенных за пределами региона, будут получать те же льготы, что и их коллеги на Ямале. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте окружного правительства.

Документ носит название «О предоставлении гарантий и компенсаций специалистам государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа в сельской местности». Речь в нем идет о работниках ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница» и ГКУ ЯНАО «Детский дом «Сияние Севера» — оба учреждения расположены в Тюменской области.

В качестве льгот, установленных бюджетникам в сельской местности ЯНАО, указано 100-процентное возмещение расходов на оплату жилья. Кроме того, полностью возмещаются расходы на электричество и отопление, а в домах, не подключенных к центральному отоплению, — на приобретение и доставку топлива.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО установили новую льготу для представителей коренного населения ЯНАО, ведущих традиционное хозяйство. Семьям КМНС при рождении третьего ребенка уже начали выдавать «чумовой капитал» — комплект для установки жилища и нарты для его перевозки.