Россия заключила новое газовое соглашение с Венгрией

Россия согласовала с Венгрией условия газового соглашения. Оно вступит в силу с 1 октября. Об этом сообщил глава внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«„Газпром“ будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию ежегодно. Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее, чем та, которую мы заплатили в рамках сделки, которую Венгрия подписала в 1995 году», — передает слова Сийярто Reuters.
Основной объем газа будет поступать через Сербию. Ранее в Сербии заработал газопровод «Балканский поток», который продолжает «Турецкий поток». О переговорах главы «Газпрома» Алексея Миллера с главой МИД Венгрии стало известно в январе, пишет RT.
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