Россия заключила новое газовое соглашение с Венгрией

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«Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров природного газа ежегодно Фото:

Россия согласовала с Венгрией условия газового соглашения. Оно вступит в силу с 1 октября. Об этом сообщил глава внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«„Газпром“ будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию ежегодно. Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее, чем та, которую мы заплатили в рамках сделки, которую Венгрия подписала в 1995 году», — передает слова Сийярто Reuters.

Основной объем газа будет поступать через Сербию. Ранее в Сербии заработал газопровод «Балканский поток», который продолжает «Турецкий поток». О переговорах главы «Газпрома» Алексея Миллера с главой МИД Венгрии стало известно в январе, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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