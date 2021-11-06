В некоторых регионах РФ наступил последний день локдауна

С понедельника большинство россиян должны выйти на работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В некоторых регионах России заканчивается недельный локдаун. После недельных каникул большинство россиян вернутся обратно на работу. Несмотря на высокий уровень смертности от COVID-19, власти многих субъектов РФ отказались от продления выходных дней для работников.

Несмотря на то, что суточный прирост заболеваемости почти не падает, а смертность от опасного вируса растет, власти почти всех субъектов решили не продлевать нерабочие дни. Однако, Томская, Смоленская, Курская, Челябинская, Брянская и Новгородская области все же продлили каникулы еще на неделю. А вот в Новосибирске вопрос о продлении карантина на сегодняшний день еще не решен, пишет «Эхо Москвы».

В период каникул во многих регионах страны в связи с высоким уровнем заболеваемости опасным вирусом появились новые ограничения. Так, в места общепита и торговые центры нельзя войти без QR-кода. Кроме того, в российской столице непривитым пенсионерам заблокируют социальные карты, а студенты некоторых университетов не смогут войти в образовательное учреждение без наличия прививки или справки о перенесенном заболевании. Также работодателей обязали перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов вправе были вводить дополнительные нерабочие дни, исходя из эпидемиологической ситуации на своей территории. Как считают в Совете Федерации, в России было бы разумно продлить локдаун еще на неделю. Однако согласно сервису по поиску работы SuperJob половина россиян высказались против продления нерабочих дней.