В Германии призвали Украину не путать друзей и врагов

Словесные выпады Украины в адрес Германии неуместны, считает Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Яростные требования о поставках оружия со стороны Украины не должны переходить грань разумного, страна должна отличать друзей и врагов. Об этом заявила председатель комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью изданию Die Welt.

«Я прекрасно понимаю, что Киев испытывает напряжение из-за угрозы со стороны российской армии, но постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес мне непонятны. В последние годы Германия из чувства ответственности и дружбы оказала Украине большую помощь. В пылу эмоциональной борьбы украинские представители не должны путать друзей и врагов», — сказала Штрак-Циммерман.

Ранее в правительстве Германии заявили, что страна не будет поставлять Украине оружие даже в случае начала войны в стране. После этого посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил ФРГ «последствиями», если поставки оружия не будут возобновлены, пишет RT.