Роспотребнадзор: как узнать, болел ли человек COVID бессимптомно

Роспотребнадзор объяснил, как определить, болел ли привитый человек COVID бессимптомно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для того, чтобы определить, болел ли привитый человек COVID или нет, нужно сдать определенный анализ. Об этом заявила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.

«Когда мы болеем, то контактируем с целым вирусом, со всеми его структурами, и значит, после болезни у нас появляются антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду», — передала Тиванова РИА «Новости». По ее словам, есть разные тесты на антитела к COVID.

Так, антитела к S-белку являются защитными. Их функция заключается в том, чтобы не дать коронавирусу прикрепиться к рецептору клетки человека, проникнуть в нее и начать размножаться. Другие антитела — антитела к нуклеокапсиду несут информацию о том, имел ли человек контакт с коронавирусом или нет, уточнила специалист.

Елена Тиванова объяснила, что если человек был привит цельновирионной вакциной, которая содержит убитый вирус целиком, то иммунная система видит как S-белок, так и нуклеокапсид. Если при анализе обнаружены и антитела к S-белку, и к нуклеокапсиду, тогда здесь два варианта: либо человек переболел, либо он вакцинировался цельновирионной вакциной. Если результаты анализов показывают наличие только антител к S-белку, то пациент скорее всего не болел, но проходил вакцинацию.

Так как в России заметно снизился уровень заболеваемости коронавирусом, Роспотребнадзор принял решение снять большую часть ограничений. При этом по-прежнему на территории страны должен быть сохранен масочный режим и усиленный режим дезинфекции.

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