09 марта 2022

Сенатор РФ от Курганской области попал в санкционный список ЕС

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В санкционный список РФ попали 146 членов Совета Федерации Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Представитель Курганской областной Думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза, применяемые в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает информационный портал «Область 45».

«Под санкции попали 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В том числе, член комитета по обороне и безопасности СФ РФ Сергей Муратов.», — сообщает портал. Помимо этого, в списке оказались предприниматели и члены их семей, финансово поддерживающие работу российского правительства, отмечает интернет-ресурс.

Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Представитель Курганской областной Думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза, применяемые в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает информационный портал «Область 45». «Под санкции попали 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В том числе, член комитета по обороне и безопасности СФ РФ Сергей Муратов.», — сообщает портал. Помимо этого, в списке оказались предприниматели и члены их семей, финансово поддерживающие работу российского правительства, отмечает интернет-ресурс. Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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