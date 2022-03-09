Сенатор РФ от Курганской области попал в санкционный список ЕС

Представитель Курганской областной Думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза, применяемые в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает информационный портал «Область 45».
«Под санкции попали 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В том числе, член комитета по обороне и безопасности СФ РФ Сергей Муратов.», — сообщает портал. Помимо этого, в списке оказались предприниматели и члены их семей, финансово поддерживающие работу российского правительства, отмечает интернет-ресурс.
Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Представитель Курганской областной Думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза, применяемые в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает информационный портал «Область 45». «Под санкции попали 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В том числе, член комитета по обороне и безопасности СФ РФ Сергей Муратов.», — сообщает портал. Помимо этого, в списке оказались предприниматели и члены их семей, финансово поддерживающие работу российского правительства, отмечает интернет-ресурс. Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.