Сенатор РФ от Курганской области попал в санкционный список ЕС

09 марта 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

В санкционный список РФ попали 146 членов Совета Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представитель Курганской областной Думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза, применяемые в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает информационный портал «Область 45». «Под санкции попали 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В том числе, член комитета по обороне и безопасности СФ РФ Сергей Муратов.», — сообщает портал. Помимо этого, в списке оказались предприниматели и члены их семей, финансово поддерживающие работу российского правительства, отмечает интернет-ресурс. Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представитель Курганской областной Думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза, применяемые в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает информационный портал «Область 45». «Под санкции попали 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В том числе, член комитета по обороне и безопасности СФ РФ Сергей Муратов.», — сообщает портал. Помимо этого, в списке оказались предприниматели и члены их семей, финансово поддерживающие работу российского правительства, отмечает интернет-ресурс. Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.