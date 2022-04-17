WSJ: санкции против России грозят дефолтом развивающимся странам

Шри-Ланка не может выплачивать долги из-за ущерба туристической отрасли, отмечает WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Спецоперация на Украине и антироссийские санкции могут привести к дефолту в развивающихся странах, потому что им стало сложнее выплачивать долги. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Шри-Ланка заявила о приостановке выплат по внешнему долгу. Минфин страны сообщал, что спецоперация РФ на Украине и пандемия нанесли ущерб сфере туризма, поэтому нет возможности производить платежи. Инфляция на Шри-Ланке достигла 17,5% в феврале. «Будут дефолты. Будут кризисы. Когда мы сталкиваемся с такими потрясениями, все возможно. То, что в настоящее время препятствует возникновению каких-либо системных проблем, заключается в том, что процентные ставки во всем мире остаются низкими, но это все меньше и меньше верно для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», — заявил WSJ экономист Гарвардского университета Кеннет Рогофф.

Развивающимся странам стало сложнее выплачивать долги из-за спецоперации на Украине, что усиливает опасения по поводу потенциальных кризисов, отмечает газета. Многие государства накопили долги за последние годы из-за расходов, связанных с пандемией коронавируса. Сообщается, что спецоперация РФ на Украине и санкции привели к росту цен на продукты и товары, а также энергоносители. Кроме того, многие Центробанки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Также есть риски в других странах — в Пакистане в марте выросли цены на 12,7% по сравнению с прошлым годом, написано в материале WSJ. Экономика Египта пострадала от удара по туристическому сектору и борется с высокой инфляцией и оттоком иностранных инвестиций после начала спецоперации на Украине. В Тунисе задерживают зарплату госслужащим, а в магазинах начался дефицит продуктов первой необходимости.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Из-за этого многие страны ввели антироссийские санкции. Власти РФ заявляли, что ограничения влияют и на государства Запада, которые вводят их. В США выросла стоимость бензина, а также увеличилась инфляция. В странах Евросоюза граждане выходят на акции протеста из-за роста цен.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам