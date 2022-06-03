Украинцы затравили студентку, отчисленную за «связи с Россией»

03 июня 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Профиль девушки заполонили оскорбления, негативные комментарии и пожелания Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студентку Амину Афанасьеву, которую отчислили из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) за сотрудничество с Россией, затравили в социальных сетях. К постам девушки в аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России) за последние двое суток добавились комментарии с оскорблениями. «Дорогая, твои руки в крови 8-летней войны, не думай, что ты сможешь в этим жить спокойно. Живи и помни всех убитых детей и женщин. Ты свою частичку в это вложила», — отметил hmvln. «Твоя жизнь совсем скоро превратится в ад», — написал пользователь под ником vlad.chepill. «Вечный позор всем предателям нашей Украины», — прокомментировала valentynatishkova. В общей сложности за последние двое суток под постами девушки появилось несколько тысяч комментариев. Модераторы социальной сети ограничили возможность добавления в подписчики к девушке. Получить комментарий от нее по этому поводу не удалось. Афанасьеву обвиняют в том, что она сотрудничала с российской армией в Мариуполе. Украинские СМИ также пишут, что Афанасьева сотрудничала лично с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. В итоге девушку отчислили с четвертого курса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций ВСУ. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Студентку Амину Афанасьеву, которую отчислили из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) за сотрудничество с Россией, затравили в социальных сетях. К постам девушки в аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России) за последние двое суток добавились комментарии с оскорблениями. «Дорогая, твои руки в крови 8-летней войны, не думай, что ты сможешь в этим жить спокойно. Живи и помни всех убитых детей и женщин. Ты свою частичку в это вложила», — отметил hmvln. «Твоя жизнь совсем скоро превратится в ад», — написал пользователь под ником vlad.chepill. «Вечный позор всем предателям нашей Украины», — прокомментировала valentynatishkova. В общей сложности за последние двое суток под постами девушки появилось несколько тысяч комментариев. Модераторы социальной сети ограничили возможность добавления в подписчики к девушке. Получить комментарий от нее по этому поводу не удалось. Афанасьеву обвиняют в том, что она сотрудничала с российской армией в Мариуполе. Украинские СМИ также пишут, что Афанасьева сотрудничала лично с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. В итоге девушку отчислили с четвертого курса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций ВСУ. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя.