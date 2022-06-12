Spiegel: немцы выступают против Зеленского и Украины

Немцы считают, что Владимир Зеленскому стоит быть скромнее Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начинает раздражать жителей Германии. Об этом рассказал колумнист Spiegel Кристиан Нифа. Он привел слова своих знакомых, которые считают, что Зеленскому стоит быть скромнее — он слишком много требует от Германии.

«Она говорила со мной, и я заметил, что она искала нужные слова: „Зеленский так много требует от нас“, — сказала она тогда. Через несколько дней один либерально настроенный господин несколько постарше объяснил мне почти то же самое другими словами: ему надоело, что украинский президент так требователен к нам», — пишет Кристиан Нифа в своей колонке для Spiegel.

Собеседник обозревателя отметил, что Зеленскому стоит быть скромнее. Кроме того, пишет Нифа, многим не нравится то, что президента Украины сравнивают с Че Геварой и Фиделем Кастро 1950-х годов, а его куртку продали на аукционе Christie’s в Лондоне за 90 000 фунтов стерлингов.

Кроме того, многих немцев беспокоит то, какую опасность представляет для них конфликт на Украине. Они наблюдают за стремительным ростом цен на бензин, и им начинает казаться, что они жертвуют частью своего благосостояния в пользу маленькой и, с их точки зрения, все более нескромной Украины.

В апреле Зеленский заявил, что Киеву требуется семь миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть задолженность по социальным выплатам и зарплатам. За финансовой помощью он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg. Кроме того, Украина настаивает на поставках тяжелого вооружения из-за рубежа. Военную помощь, в частности, оказывают США. Сами бойцы ВСУ и иностранные наемники, которые прибыли на Украину, жалуются на нехватку боеприпасов и элементарных средств защиты.

После начала спецоперации РФ Запад также усилил санкционное давление на Россию. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Всемирный банк отметил, что из-за спецоперации мировая инфляция может достигнуть пика в середине 2022 года.

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