Российский чиновник возглавил правительство Херсонской области

В руководстве Херсонской области — кадровые перестановки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сергей Елисеев, который ранее был первым замглавы правительства Калининградской области, стал главой правительства Херсона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Председателем Правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович. Проходит обучение в Высшей Школе Государственного Управления (ВШГУ)», — говорится в сообщении.

Елисеев является экс-сотрудником ФСБ, дополняет « Коммерсант ». В 1993—2005 годах он проходил службу в ведомстве.

Отмечается также, что заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалев. Ранее он был депутатом Верховной рады Украины IX созыва. Заместителем председателя правительства Херсонской области по внутренней политике назначен Владимир Беспалов. Он был первым замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Регион продолжает интегрироваться в государственное пространство России и в российскую парадигму государственного управления, добавляет RT.

Херсонская область была освобождена от националистов и украинских военных в ходе вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Это произошло 15 марта. Там уже начали выдачу российских паспортов. Власти Херсона заявили об ажиотажном спросе на этот документ. Власти Херсона пообещали открыть больше пунктов выдачи российских паспортов и сим-карт с российскими номерами, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, регион может стать частью России уже в этом году.

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