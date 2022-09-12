Невролог перечислил болезни, при которых опасно смеяться

Невролог Кокотов перечислил болезни, при которых опасно смеяться

Не стоит смеяться во время еды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Безудержно смеяться не следует при гипертоническом кризе и во время еды. Об этом сообщил врач-невролог Павел Кокотов.

«Если у человека есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой, и одно из его заболеваний грозит приступом, смеяться будет рискованно», — сообщил Кокотов в интервью радио Sputnik. «Сюда относятся, например, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), легочная недостаточность, сердечная недостаточность, патология сосудов», — уточнил невролог.

По словам врача, при гипертонической болезни смеяться можно, однако не в период криза. «Если у человека с гипертонической болезнью в период гипертонического криза что-то будет провоцировать безудержный смех, это будет приводить к повышенному риску летального исхода. Потому что смех может спровоцировать рост давления на несколько пунктов, и это еще больше декомпенсирует состояние человека», — разъяснил врач.

Кокотов также добавил, что не стоит смеяться во время еды. «Не зря нас в детстве учат не разговаривать во время еды. Смех вызывает повышенный риск асфиксии при попадании инородного тела в дыхательные пути», — заключил невролог.

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