01 октября 2022

Полянский пожаловался на французов из-за скандала в ООН

Полянский: Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Представителю «Газпрома» Сергею Куприянову не дали выступить с ответным словом на заседании СБ ООН Фото:
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«Северный поток — 2»

Париж устроил скандал на заседании СБ ООН, постоянный представитель Франции Николя де Ривьер не позволил выступить с ответным словом официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на заседании по «Северным потокам». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю „Газпрома“ Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — рассказал Полянский на совей странице в telegram-канале.

Ранее Полянский заявлял, что стиль ведения дипломатических дискуссий в Совете безопасности ООН в исполнении украинских делегаций похоже на ток-шоу. По его мнению, тем самым Украина и их союзники оказываются в неловком положении.

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Париж устроил скандал на заседании СБ ООН, постоянный представитель Франции Николя де Ривьер не позволил выступить с ответным словом официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на заседании по «Северным потокам». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю „Газпрома“ Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — рассказал Полянский на совей странице в telegram-канале. Ранее Полянский заявлял, что стиль ведения дипломатических дискуссий в Совете безопасности ООН в исполнении украинских делегаций похоже на ток-шоу. По его мнению, тем самым Украина и их союзники оказываются в неловком положении.
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