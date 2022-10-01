Полянский пожаловался на французов из-за скандала в ООН

Париж устроил скандал на заседании СБ ООН, постоянный представитель Франции Николя де Ривьер не позволил выступить с ответным словом официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на заседании по «Северным потокам». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю „Газпрома“ Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — рассказал Полянский на совей странице в telegram-канале.
Ранее Полянский заявлял, что стиль ведения дипломатических дискуссий в Совете безопасности ООН в исполнении украинских делегаций похоже на ток-шоу. По его мнению, тем самым Украина и их союзники оказываются в неловком положении.
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Париж устроил скандал на заседании СБ ООН, постоянный представитель Франции Николя де Ривьер не позволил выступить с ответным словом официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на заседании по «Северным потокам». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю „Газпрома“ Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — рассказал Полянский на совей странице в telegram-канале. Ранее Полянский заявлял, что стиль ведения дипломатических дискуссий в Совете безопасности ООН в исполнении украинских делегаций похоже на ток-шоу. По его мнению, тем самым Украина и их союзники оказываются в неловком положении.