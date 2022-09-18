Стиль ведения дискуссий в исполнении украинских делегаций ставит в неловкое положение их западных союзников Фото: Официальный сайт президента Украины

Стиль ведения дипломатических дискуссий в Совете безопасности ООН в исполнении украинских делегаций похоже на ток-шоу и ставит Украину и их союзников в неловкое положение. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Делегация Украины превращает свои выступления в Совбезе в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает „медвежью услугу“ и своей стране, и ее спонсорам», — цитирует Полянского РИА «Новости». Он добавил, что отсутствие дипломатической цивилизованности у представителя от Украины вредит образу его страны.

Отмечается, что на заседания Совбеза ООН из уст украинских дипломатов вырываются реплики переходящие на личности в сторону представителей РФ. Такое поведение ставит западных союзников Украины в неловкое положение, но при этом они не могут себе позволить критиковать представителей Украины за такие выкрики. «В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией», — заявил Полянский.

Ранее «Царьград» сообщал о том, что страны ООН не скрывают, что их «окончательно достали» Запад и Украина. Мир устал от гегемонии Запада, но самостоятельно бросить вызов США и ЕС до сих пор никто не осмеливался. Поэтому, когда это сделала Россия, большинство стран приняли ее сторону.