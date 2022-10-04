Европа решилась на помощь Украине в 2023 году

Вице-президент Еврокомиссии: ЕС включит выплаты Украине в свой бюджет на 2023 год
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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Евросоюз обеспечит Украину финансовой помощью в 2023 году, заявил Валдис Домбровскис Фото:

Министры финансов Евросоюза договорились включить выплаты в рамках помощи Украине в бюджет организации на 2023 год. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Важно иметь более предсказуемый поток для Украины в следующем году. Поэтому мы намерены интегрировать его в обсуждения бюджета ЕС на 2023 год и таким образом сделать его более стабильным», — приводит слова Домбровскис агентство Reuters.

Западные страны увеличили поставки военной и экономической помощи Украине с началом российской специальной операции. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 4 октября объявило о возможности предоставления нового пакета военной помощи Украине. По ее словам, подробности содержимого пакета станут известны в ближайшие пару дней, передает RT.

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Министры финансов Евросоюза договорились включить выплаты в рамках помощи Украине в бюджет организации на 2023 год. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Важно иметь более предсказуемый поток для Украины в следующем году. Поэтому мы намерены интегрировать его в обсуждения бюджета ЕС на 2023 год и таким образом сделать его более стабильным», — приводит слова Домбровскис агентство Reuters. Западные страны увеличили поставки военной и экономической помощи Украине с началом российской специальной операции. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 4 октября объявило о возможности предоставления нового пакета военной помощи Украине. По ее словам, подробности содержимого пакета станут известны в ближайшие пару дней, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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