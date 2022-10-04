Европа решилась на помощь Украине в 2023 году

Вице-президент Еврокомиссии: ЕС включит выплаты Украине в свой бюджет на 2023 год

04 октября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Евросоюз обеспечит Украину финансовой помощью в 2023 году, заявил Валдис Домбровскис Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Министры финансов Евросоюза договорились включить выплаты в рамках помощи Украине в бюджет организации на 2023 год. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Важно иметь более предсказуемый поток для Украины в следующем году. Поэтому мы намерены интегрировать его в обсуждения бюджета ЕС на 2023 год и таким образом сделать его более стабильным», — приводит слова Домбровскис агентство Reuters. Западные страны увеличили поставки военной и экономической помощи Украине с началом российской специальной операции. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 4 октября объявило о возможности предоставления нового пакета военной помощи Украине. По ее словам, подробности содержимого пакета станут известны в ближайшие пару дней, передает RT.

Министры финансов Евросоюза договорились включить выплаты в рамках помощи Украине в бюджет организации на 2023 год. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Важно иметь более предсказуемый поток для Украины в следующем году. Поэтому мы намерены интегрировать его в обсуждения бюджета ЕС на 2023 год и таким образом сделать его более стабильным», — приводит слова Домбровскис агентство Reuters. Западные страны увеличили поставки военной и экономической помощи Украине с началом российской специальной операции. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 4 октября объявило о возможности предоставления нового пакета военной помощи Украине. По ее словам, подробности содержимого пакета станут известны в ближайшие пару дней, передает RT.