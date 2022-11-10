За ранеными в зоне СВО начали ухаживать выпускницы сестринских курсов «Единой России»

10 ноября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Курсы медсестер «Единой России» прошли уже около 100 волонтеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В военных госпиталях начали свою работу выпускницы курсов медсестер «Единой России» и Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова. Они будут помогать ухаживать за раненными в зоне СВО военными. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Мы хотели применить полученные знания на практике и попросили пройти условную „практику“ в военном госпитале. Помогаем врачам, постепенно нарабатываем практический опыт, поддерживаем пациентов, ухаживаем за ними, выполняем несложные медицинские манипуляции», — сказала Стенякина. Она подчеркнула важность такой работы, ведь «первая помощь, уход за больными — это те навыки, которые могут пригодиться каждому из нас». Выпускницы курсов медсестер «Единой России» будут помогать в госпиталях Москвы и Ростова-на-Дону. «В первые дни мобилизации мы получили огромное количество обращений от женщин, выразивших готовность работать медсестрами в военных госпиталях», — пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов свое решение о создании сестринских курсов. «Женское движение» партии и специалисты медуниверситета им. Н.И. Пирогова помогли желающим женщинам пройти обучение. Одна из участниц курса Анастасия Бахтина поделилась, что за время курса волонтеры изучили обязанности младшего и среднего медицинского персонала, правила хранения лекарств, а также способы оказания первой помощи. «Также во время обучения отработали порядок действий в критических ситуациях: при лихорадке, различных видах кровотечений, инфекционно-токсическом и анафилактическом шоках», — добавила медсестра. Курсы медсестер окончили уже около 100 волонтеров. При участии «Единой России» их запуск запланирован и в других регионах страны. При содействии партии и российского хирурга, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева был разработан также и онлайн-курс, который все желающие могут пройти на сайте Высшей партийной школы.

В военных госпиталях начали свою работу выпускницы курсов медсестер «Единой России» и Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова. Они будут помогать ухаживать за раненными в зоне СВО военными. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Мы хотели применить полученные знания на практике и попросили пройти условную „практику“ в военном госпитале. Помогаем врачам, постепенно нарабатываем практический опыт, поддерживаем пациентов, ухаживаем за ними, выполняем несложные медицинские манипуляции», — сказала Стенякина. Она подчеркнула важность такой работы, ведь «первая помощь, уход за больными — это те навыки, которые могут пригодиться каждому из нас». Выпускницы курсов медсестер «Единой России» будут помогать в госпиталях Москвы и Ростова-на-Дону. «В первые дни мобилизации мы получили огромное количество обращений от женщин, выразивших готовность работать медсестрами в военных госпиталях», — пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов свое решение о создании сестринских курсов. «Женское движение» партии и специалисты медуниверситета им. Н.И. Пирогова помогли желающим женщинам пройти обучение. Одна из участниц курса Анастасия Бахтина поделилась, что за время курса волонтеры изучили обязанности младшего и среднего медицинского персонала, правила хранения лекарств, а также способы оказания первой помощи. «Также во время обучения отработали порядок действий в критических ситуациях: при лихорадке, различных видах кровотечений, инфекционно-токсическом и анафилактическом шоках», — добавила медсестра. Курсы медсестер окончили уже около 100 волонтеров. При участии «Единой России» их запуск запланирован и в других регионах страны. При содействии партии и российского хирурга, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева был разработан также и онлайн-курс, который все желающие могут пройти на сайте Высшей партийной школы.