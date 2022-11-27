Новый премьер Британии призвал брать пример с России

Великобритании нужно планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак.
«Наши противники и конкуренты [Россия и Китай] планируют на долгосрочную перспективу. Перед лицом этих вызовов „кратковременности“ или принятия желаемого за действительное будет недостаточно», — передает слова премьера Bloomberg. По словам Сунака, Великобритания, если будет брать пример с РФ и КНР, станет сильнее в защите своих ценностей.
Сунак стал премьер-министром Великобритании 25 октября после того, как все его оппоненты сняли свои кандидатуры, передает RT. Позже новый премьер заявил, что Россию нельзя исключить из G20, как в случае с G7. Причина тому — более широкая работа саммита «Большой двадцатки» по принципу общего консенсуса, сообщает MK.RU.
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Великобритании нужно планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак. «Наши противники и конкуренты [Россия и Китай] планируют на долгосрочную перспективу. Перед лицом этих вызовов „кратковременности“ или принятия желаемого за действительное будет недостаточно», — передает слова премьера Bloomberg. По словам Сунака, Великобритания, если будет брать пример с РФ и КНР, станет сильнее в защите своих ценностей. Сунак стал премьер-министром Великобритании 25 октября после того, как все его оппоненты сняли свои кандидатуры, передает RT. Позже новый премьер заявил, что Россию нельзя исключить из G20, как в случае с G7. Причина тому — более широкая работа саммита «Большой двадцатки» по принципу общего консенсуса, сообщает MK.RU.