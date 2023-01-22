22 января 2023

Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве

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Открытие здания Театра кукол после капитального ремонта. Екатеринбург, театр кукол
Во время спектакля «Горячее сердце» Валерий Афанасьев сбегал по лестнице и получил травму Фото:

Народный артист Валерий Афанасьев попал в больницу после первого акта спектакля «Горячее сердце» в московском Малом театре. Во время постановки Афанасьев сбегал по лестнице и получил травму.

«Во время постановки актер сбегал по лестнице и получил травму. Его осматривают врачи — предварительно, у Афанасьева сильное растяжение, перелома нет», — сообщили в telegram-канале Mash. Ему вызвали скорую сразу после первого акта спектакля «Горячее сердце» в Малом театре. Отмечается, что у артиста сильное растяжение, перелома нет.

Валерий Афанасьев в 1970 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 2017 года по настоящее время — артист Государственного академического Малого театра России в Москве.

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Народный артист Валерий Афанасьев попал в больницу после первого акта спектакля «Горячее сердце» в московском Малом театре. Во время постановки Афанасьев сбегал по лестнице и получил травму. «Во время постановки актер сбегал по лестнице и получил травму. Его осматривают врачи — предварительно, у Афанасьева сильное растяжение, перелома нет», — сообщили в telegram-канале Mash. Ему вызвали скорую сразу после первого акта спектакля «Горячее сердце» в Малом театре. Отмечается, что у артиста сильное растяжение, перелома нет. Валерий Афанасьев в 1970 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 2017 года по настоящее время — артист Государственного академического Малого театра России в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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