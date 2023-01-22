Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве

23 января 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Во время спектакля «Горячее сердце» Валерий Афанасьев сбегал по лестнице и получил травму Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Народный артист Валерий Афанасьев попал в больницу после первого акта спектакля «Горячее сердце» в московском Малом театре. Во время постановки Афанасьев сбегал по лестнице и получил травму. «Во время постановки актер сбегал по лестнице и получил травму. Его осматривают врачи — предварительно, у Афанасьева сильное растяжение, перелома нет», — сообщили в telegram-канале Mash. Ему вызвали скорую сразу после первого акта спектакля «Горячее сердце» в Малом театре. Отмечается, что у артиста сильное растяжение, перелома нет. Валерий Афанасьев в 1970 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 2017 года по настоящее время — артист Государственного академического Малого театра России в Москве.

Народный артист Валерий Афанасьев попал в больницу после первого акта спектакля «Горячее сердце» в московском Малом театре. Во время постановки Афанасьев сбегал по лестнице и получил травму. «Во время постановки актер сбегал по лестнице и получил травму. Его осматривают врачи — предварительно, у Афанасьева сильное растяжение, перелома нет», — сообщили в telegram-канале Mash. Ему вызвали скорую сразу после первого акта спектакля «Горячее сердце» в Малом театре. Отмечается, что у артиста сильное растяжение, перелома нет. Валерий Афанасьев в 1970 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 2017 года по настоящее время — артист Государственного академического Малого театра России в Москве.