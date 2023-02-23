В Британии придумали способ снабдить Украину лучшими боеприпасами

NYT: секретная группа из Британии ищет советские боеприпасы для Украины по всей Европе

23 февраля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Украина предпочитает советские снаряды на фоне западных поставок, сообщается в СМИ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны Великобритании создало специальную группу для закупки советских боеприпасов для нужд армии Украины. Отмечается, что ВСУ, несмотря на поставки вооружения из стран НАТО, по-прежнему полагаются на оружие, которое стреляет советскими снарядами, так как считают его более надежным. «Секретная целевая группа, созданная британским министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа», — говорится в материале американской газеты The New York Times . В нем упоминается, что такая спецгруппа была создана для покупки советских снарядов для ВСУ. Отмечается, что ВСУ чаще используют оружие, которое стреляет снарядами времен СССР, из-за его надежности. Дополняется, что западные страны вложили миллионы долларов в поиски обходных путей для закупки снарядов. Такие пути должны обеспечить бесперебойные поставки без политического скандала, отмечается в публикации. Скорее всего, снаряды закупаются в восточной Европе, в городе Сопот. Рядом с ним находится оружейный завод. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. После этого страны Запада стали поставлять на Украину большое количество техники и снарядов.

Министерство обороны Великобритании создало специальную группу для закупки советских боеприпасов для нужд армии Украины. Отмечается, что ВСУ, несмотря на поставки вооружения из стран НАТО, по-прежнему полагаются на оружие, которое стреляет советскими снарядами, так как считают его более надежным. «Секретная целевая группа, созданная британским министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа», — говорится в материале американской газеты The New York Times. В нем упоминается, что такая спецгруппа была создана для покупки советских снарядов для ВСУ. Отмечается, что ВСУ чаще используют оружие, которое стреляет снарядами времен СССР, из-за его надежности. Дополняется, что западные страны вложили миллионы долларов в поиски обходных путей для закупки снарядов. Такие пути должны обеспечить бесперебойные поставки без политического скандала, отмечается в публикации. Скорее всего, снаряды закупаются в восточной Европе, в городе Сопот. Рядом с ним находится оружейный завод. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. После этого страны Запада стали поставлять на Украину большое количество техники и снарядов.