Украинская полиция приезжала в Артемовск (Бахмут) для принуждения местных жителей к подаче ложных заявлений о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом рассказал эвакуированный житель города Александр Брежнев.
«Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации», — передает слова жителя РИА Новости. Он подчеркнул, что спорить с правоохранительными органами не было смысла. Также Александр Брежнев добавил, что украинские боевики укрывались и устанавливали свои позиции в детском саду и давили на местных жителей из-за того, что те не смогли покинуть город.
Ранее URA.RU объясняло чем важен Артемовск для России и почему его так долго не могут взять. Бои за город идут с августа 2022 года, за это время РФ удалось освободить несколько близлежащих городов. В город уже во второй раз приезжал генерал украинской армии Александр Сырский, передает «Национальная служба новостей».
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Украинская полиция приезжала в Артемовск (Бахмут) для принуждения местных жителей к подаче ложных заявлений о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом рассказал эвакуированный житель города Александр Брежнев. «Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации», — передает слова жителя РИА Новости. Он подчеркнул, что спорить с правоохранительными органами не было смысла. Также Александр Брежнев добавил, что украинские боевики укрывались и устанавливали свои позиции в детском саду и давили на местных жителей из-за того, что те не смогли покинуть город. Ранее URA.RU объясняло чем важен Артемовск для России и почему его так долго не могут взять. Бои за город идут с августа 2022 года, за это время РФ удалось освободить несколько близлежащих городов. В город уже во второй раз приезжал генерал украинской армии Александр Сырский, передает «Национальная служба новостей».