04 марта 2023

Житель Артемовска рассказал, как украинская полиция пыталась подставить армию России

Житель Артемовска заявил, что украинская полиция заставляла врать об обстрелах России
© Служба новостей «URA.RU»
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Село Амвросиевка. Последствия обстрела
Полиция Украины заставляла писать жителей Артемовска ложные заявления про обстрелы ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская полиция приезжала в Артемовск (Бахмут) для принуждения местных жителей к подаче ложных заявлений о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом рассказал эвакуированный житель города Александр Брежнев.

«Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации», — передает слова жителя РИА Новости. Он подчеркнул, что спорить с правоохранительными органами не было смысла. Также Александр Брежнев добавил, что украинские боевики укрывались и устанавливали свои позиции в детском саду и давили на местных жителей из-за того, что те не смогли покинуть город.

Ранее URA.RU объясняло чем важен Артемовск для России и почему его так долго не могут взять. Бои за город идут с августа 2022 года, за это время РФ удалось освободить несколько близлежащих городов. В город уже во второй раз приезжал генерал украинской армии Александр Сырский, передает «Национальная служба новостей».

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Украинская полиция приезжала в Артемовск (Бахмут) для принуждения местных жителей к подаче ложных заявлений о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом рассказал эвакуированный житель города Александр Брежнев. «Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации», — передает слова жителя РИА Новости. Он подчеркнул, что спорить с правоохранительными органами не было смысла. Также Александр Брежнев добавил, что украинские боевики укрывались и устанавливали свои позиции в детском саду и давили на местных жителей из-за того, что те не смогли покинуть город. Ранее URA.RU объясняло чем важен Артемовск для России и почему его так долго не могут взять. Бои за город идут с августа 2022 года, за это время РФ удалось освободить несколько близлежащих городов. В город уже во второй раз приезжал генерал украинской армии Александр Сырский, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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