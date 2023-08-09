Уральские металлурги стали в два раза чаще запускать инвестпроекты

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Визит министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского на предприятия - ЧМК, городская свалка, ЧЭМК. Челябинск, металлурги, сталь, чэмк
В сфере металлургии на Урале появляется все больше проектов Фото:

Свердловская область заняла первое место среди регионов РФ по числу инвестпроектов в сфере металлургии. За последние семь месяцев число инвестпроектов в регионе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили URA.RU в компании из сферы организации закупок «ТендерПро».

«В УрФО за семь месяцев 2023 года металлурги увеличили число инвестпроектов в два раза по сравнению с аналогичным периодом в минувшем году. Игроками рынка реализовывались инвестиционные проекты на сумму в семь раз больше (96 млрд 800 млн рублей), чем за аналогичный период 2022 года (13,3 млрд рублей)», — рассказали авторы исследования.

Примечательно, что в 2022 году проекты в сфере металлургии были связаны в основном с модернизацией существующих производств. В 2023 году ситуация поменялась — число инвестпроектов на модернизацию уменьшилось в 1,5 раза, а число инвестпроектов по строительству новых металлургических объектов наоборот выросло в три раза.

Ранее URA.RU сообщало, что уход зарубежных компаний освободил для отечественных производителей места во многих рыночных нишах. Это четко прослеживается и в Свердловской области, где за последние месяцы таких анонсов было больше десятка.

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Свердловская область заняла первое место среди регионов РФ по числу инвестпроектов в сфере металлургии. За последние семь месяцев число инвестпроектов в регионе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили URA.RU в компании из сферы организации закупок «ТендерПро». «В УрФО за семь месяцев 2023 года металлурги увеличили число инвестпроектов в два раза по сравнению с аналогичным периодом в минувшем году. Игроками рынка реализовывались инвестиционные проекты на сумму в семь раз больше (96 млрд 800 млн рублей), чем за аналогичный период 2022 года (13,3 млрд рублей)», — рассказали авторы исследования. Примечательно, что в 2022 году проекты в сфере металлургии были связаны в основном с модернизацией существующих производств. В 2023 году ситуация поменялась — число инвестпроектов на модернизацию уменьшилось в 1,5 раза, а число инвестпроектов по строительству новых металлургических объектов наоборот выросло в три раза. Ранее URA.RU сообщало, что уход зарубежных компаний освободил для отечественных производителей места во многих рыночных нишах. Это четко прослеживается и в Свердловской области, где за последние месяцы таких анонсов было больше десятка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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