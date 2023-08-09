Уральские металлурги стали в два раза чаще запускать инвестпроекты

09 августа 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

В сфере металлургии на Урале появляется все больше проектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская область заняла первое место среди регионов РФ по числу инвестпроектов в сфере металлургии. За последние семь месяцев число инвестпроектов в регионе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили URA.RU в компании из сферы организации закупок «ТендерПро». «В УрФО за семь месяцев 2023 года металлурги увеличили число инвестпроектов в два раза по сравнению с аналогичным периодом в минувшем году. Игроками рынка реализовывались инвестиционные проекты на сумму в семь раз больше (96 млрд 800 млн рублей), чем за аналогичный период 2022 года (13,3 млрд рублей)», — рассказали авторы исследования. Примечательно, что в 2022 году проекты в сфере металлургии были связаны в основном с модернизацией существующих производств. В 2023 году ситуация поменялась — число инвестпроектов на модернизацию уменьшилось в 1,5 раза, а число инвестпроектов по строительству новых металлургических объектов наоборот выросло в три раза. Ранее URA.RU сообщало, что уход зарубежных компаний освободил для отечественных производителей места во многих рыночных нишах. Это четко прослеживается и в Свердловской области, где за последние месяцы таких анонсов было больше десятка.

Свердловская область заняла первое место среди регионов РФ по числу инвестпроектов в сфере металлургии. За последние семь месяцев число инвестпроектов в регионе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили URA.RU в компании из сферы организации закупок «ТендерПро». «В УрФО за семь месяцев 2023 года металлурги увеличили число инвестпроектов в два раза по сравнению с аналогичным периодом в минувшем году. Игроками рынка реализовывались инвестиционные проекты на сумму в семь раз больше (96 млрд 800 млн рублей), чем за аналогичный период 2022 года (13,3 млрд рублей)», — рассказали авторы исследования. Примечательно, что в 2022 году проекты в сфере металлургии были связаны в основном с модернизацией существующих производств. В 2023 году ситуация поменялась — число инвестпроектов на модернизацию уменьшилось в 1,5 раза, а число инвестпроектов по строительству новых металлургических объектов наоборот выросло в три раза. Ранее URA.RU сообщало, что уход зарубежных компаний освободил для отечественных производителей места во многих рыночных нишах. Это четко прослеживается и в Свердловской области, где за последние месяцы таких анонсов было больше десятка.