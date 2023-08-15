Вице-премьер Украины Верещук: спецоперация продлится еще несколько лет

16 августа 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Верещук призвала украинцев настроиться на долгий и тяжелый конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине затянется на несколько лет. Такое заявление сделала вице-премьер страны Ирина Верещук. «Конфликт не закончится ни в этом году, ни следующей весной. В этом противостоянии путь к победе будет долгим и трудным. Граждане и власть — все должны настроиться на продолжительный и тяжелый конфликт», — цитирует Верещук газета «Страна.ua». Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться до осени 2024 года. Он сообщил, что готов просить Конгресс продолжать оказывать поддержку ВСУ.

Конфликт на Украине затянется на несколько лет. Такое заявление сделала вице-премьер страны Ирина Верещук. «Конфликт не закончится ни в этом году, ни следующей весной. В этом противостоянии путь к победе будет долгим и трудным. Граждане и власть — все должны настроиться на продолжительный и тяжелый конфликт», — цитирует Верещук газета «Страна.ua». Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться до осени 2024 года. Он сообщил, что готов просить Конгресс продолжать оказывать поддержку ВСУ.