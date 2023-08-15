15 августа 2023

Вице-премьер Украины Верещук: спецоперация продлится еще несколько лет

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Верещук призвала украинцев настроиться на долгий и тяжелый конфликт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине затянется на несколько лет. Такое заявление сделала вице-премьер страны Ирина Верещук.

«Конфликт не закончится ни в этом году, ни следующей весной. В этом противостоянии путь к победе будет долгим и трудным. Граждане и власть — все должны настроиться на продолжительный и тяжелый конфликт», — цитирует Верещук газета «Страна.ua».

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться до осени 2024 года. Он сообщил, что готов просить Конгресс продолжать оказывать поддержку ВСУ.

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Конфликт на Украине затянется на несколько лет. Такое заявление сделала вице-премьер страны Ирина Верещук. «Конфликт не закончится ни в этом году, ни следующей весной. В этом противостоянии путь к победе будет долгим и трудным. Граждане и власть — все должны настроиться на продолжительный и тяжелый конфликт», — цитирует Верещук газета «Страна.ua». Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться до осени 2024 года. Он сообщил, что готов просить Конгресс продолжать оказывать поддержку ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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