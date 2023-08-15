Вице-премьер Украины Верещук: спецоперация продлится еще несколько лет

Верещук призвала украинцев настроиться на долгий и тяжелый конфликт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Конфликт на Украине затянется на несколько лет. Такое заявление сделала вице-премьер страны Ирина Верещук.
«Конфликт не закончится ни в этом году, ни следующей весной. В этом противостоянии путь к победе будет долгим и трудным. Граждане и власть — все должны настроиться на продолжительный и тяжелый конфликт», — цитирует Верещук газета «Страна.ua».
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться до осени 2024 года. Он сообщил, что готов просить Конгресс продолжать оказывать поддержку ВСУ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.