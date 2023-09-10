В тюменском избиркоме озвучили промежуточные результаты явки на выборах губернатора

В выборах поучаствовали 19,96% избирателей «тюменской матрешки»
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
По состоянию на 12:00 10 сентября за кандидатов на пост губернатора Тюменской области проголосовали 19,96% избирателей «тюменской матрешки». Об этом сообщил руководитель областного избиркома Игорь Халин.
«Явка по состоянию на 12:00 на территории всей Тюменской области составила 19,96%. Непосредственно на юге региона свои голоса на участках отдали 22,38% избирателей», — рассказал глава ИК Тюменской области Игорь Халин.
Явка по ХМАО на 12:00 составила 16,02%, по ЯНАО — 24,86%. Подробности хода голосования — в прямой трансляции URA.RU.
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