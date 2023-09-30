Появилось видео с начала пожара на свадьбе в Ираке, где погибло более 100 человек

Число погибших и пострадавших на свадьбе в Ираке составило 450 человек
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В результате пожара погибли 113 человек Фото:

В интернете появилось видео с начала пожара на свадьбе в Ираке, где число погибших и пострадавших составило 450 человек. Кадры опубликовал телеканал RT.

На видео заметно, как начинается пожар и на гостей падают части балдахина в огне. После чего люди начинают выбегать из помещения.

Пожар на торжественном мероприятии в районе Хамдания в провинции Ирака Найнава произошел 27 сентября. В результате число погибших составило 113 человек, еще сотни пострадали. Власти провинции объявили семидневный траур. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.

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В интернете появилось видео с начала пожара на свадьбе в Ираке, где число погибших и пострадавших составило 450 человек. Кадры опубликовал телеканал RT. На видео заметно, как начинается пожар и на гостей падают части балдахина в огне. После чего люди начинают выбегать из помещения. Пожар на торжественном мероприятии в районе Хамдания в провинции Ирака Найнава произошел 27 сентября. В результате число погибших составило 113 человек, еще сотни пострадали. Власти провинции объявили семидневный траур. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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