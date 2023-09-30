Появилось видео с начала пожара на свадьбе в Ираке, где погибло более 100 человек

В результате пожара погибли 113 человек
В интернете появилось видео с начала пожара на свадьбе в Ираке, где число погибших и пострадавших составило 450 человек. Кадры опубликовал телеканал RT.
На видео заметно, как начинается пожар и на гостей падают части балдахина в огне. После чего люди начинают выбегать из помещения.
Пожар на торжественном мероприятии в районе Хамдания в провинции Ирака Найнава произошел 27 сентября. В результате число погибших составило 113 человек, еще сотни пострадали. Власти провинции объявили семидневный траур. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!