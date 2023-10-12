Названа причина получения сигналов тревоги от пяти самолетов над Россией

Авиаслужбы: сбой в системе стал причиной сигналов тревоги от самолетов над РФ
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300-лет городу. Пермь, кама, рассвет в небе, пермь с самолета, земля в иллюминаторе, авиафотосъемка
Все самолеты, которые подали сигналы тревоги, приземлись, сообщили в авиаслужбах Фото:

Самолеты, которые находились в воздушном пространстве России, не подавали сигналы тревоги. Оповещения пришли из-за сбоя в системе отслеживания. Об этом сообщили в авиационных службах.

«Сбой в электронной системе отслеживания самолетов стал причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров», — сообщили в авиаслужбах, информацию передает ТАСС. Отмечается, что все пять самолетов приземлились в пунктах назначения.

Ранее пять самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией. Однако они не стали снижать высоту и путь следования. С такой ситуаций столкнулись рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва, а также Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта — Москва.

Обновлено в 15:47. В telegram-канале пресс-службы Росавиации подтвердили, что сообщения о сигналах тревоги произошли из-за ошибки в иностранном сервисе FlightRadar24. Агентство заверило, что все полеты прошли штатно.

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Самолеты, которые находились в воздушном пространстве России, не подавали сигналы тревоги. Оповещения пришли из-за сбоя в системе отслеживания. Об этом сообщили в авиационных службах. «Сбой в электронной системе отслеживания самолетов стал причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров», — сообщили в авиаслужбах, информацию передает ТАСС. Отмечается, что все пять самолетов приземлились в пунктах назначения. Ранее пять самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией. Однако они не стали снижать высоту и путь следования. С такой ситуаций столкнулись рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва, а также Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта — Москва. Обновлено в 15:47. В telegram-канале пресс-службы Росавиации подтвердили, что сообщения о сигналах тревоги произошли из-за ошибки в иностранном сервисе FlightRadar24. Агентство заверило, что все полеты прошли штатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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