Названа причина получения сигналов тревоги от пяти самолетов над Россией

Самолеты, которые находились в воздушном пространстве России, не подавали сигналы тревоги. Оповещения пришли из-за сбоя в системе отслеживания. Об этом сообщили в авиационных службах.
«Сбой в электронной системе отслеживания самолетов стал причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров», — сообщили в авиаслужбах, информацию передает ТАСС. Отмечается, что все пять самолетов приземлились в пунктах назначения.
Ранее пять самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией. Однако они не стали снижать высоту и путь следования. С такой ситуаций столкнулись рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва, а также Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта — Москва.
Обновлено в 15:47. В telegram-канале пресс-службы Росавиации подтвердили, что сообщения о сигналах тревоги произошли из-за ошибки в иностранном сервисе FlightRadar24. Агентство заверило, что все полеты прошли штатно.
Самолеты, которые находились в воздушном пространстве России, не подавали сигналы тревоги. Оповещения пришли из-за сбоя в системе отслеживания. Об этом сообщили в авиационных службах. «Сбой в электронной системе отслеживания самолетов стал причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров», — сообщили в авиаслужбах, информацию передает ТАСС. Отмечается, что все пять самолетов приземлились в пунктах назначения. Ранее пять самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией. Однако они не стали снижать высоту и путь следования. С такой ситуаций столкнулись рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва, а также Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта — Москва. Обновлено в 15:47. В telegram-канале пресс-службы Росавиации подтвердили, что сообщения о сигналах тревоги произошли из-за ошибки в иностранном сервисе FlightRadar24. Агентство заверило, что все полеты прошли штатно.