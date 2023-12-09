Военный эксперт Дандыкин: США удерживают танки Abrams далеко от линии фронта

10 декабря 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

США пытаются сохранить престиж своих боевых танков Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские танки Abrams находятся вдали от линии фронта в зоне проведения спецоперации. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, так США пытаются сохранить престиж своего ВПК и продолжить поставки вооружения странам Запада. «Американские танки Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские. Это очень показательный момент. Американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны», — поделился Дандыкин с «Лента.ру». Как только ВС РФ начнут уничтожать американские танки, их репутация как лучшей боевой машины может быть разрушена, полагает эксперт. Военкор Борис Рожин сообщил, что первый танк Abrams был замечен под Купянском. В октябре США передали Киеву 31 боевую машину. Американский журнал Forbes назвал главной слабостью танков Abrams воздушные фильтры на впуске двигателя. В случае нерегулярной чистки, они могут привести к выводу из строя двигателя и долгому капитальному ремонту.

Американские танки Abrams находятся вдали от линии фронта в зоне проведения спецоперации. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, так США пытаются сохранить престиж своего ВПК и продолжить поставки вооружения странам Запада. «Американские танки Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские. Это очень показательный момент. Американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны», — поделился Дандыкин с «Лента.ру». Как только ВС РФ начнут уничтожать американские танки, их репутация как лучшей боевой машины может быть разрушена, полагает эксперт. Военкор Борис Рожин сообщил, что первый танк Abrams был замечен под Купянском. В октябре США передали Киеву 31 боевую машину. Американский журнал Forbes назвал главной слабостью танков Abrams воздушные фильтры на впуске двигателя. В случае нерегулярной чистки, они могут привести к выводу из строя двигателя и долгому капитальному ремонту.