Путин рассказал, когда обновят поезда в России

Путин призвал завершить обновление пассажирских вагонов в ближайшие годы

15 декабря 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

По словам Путина, обновление поездов в РФ закончат через три-четыре года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три-четыре года будет полностью завершено обновление пассажирских поездов в России. Он добавил, что на данный момент по дорогам курсирует более одного млн грузовых вагонов. «Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1 миллиона 300 тысяч грузовых вагонов — больше, чем когда-либо за всю нашу историю. <…> А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», — заявил Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Он добавил, что количество грузовых вагонов на дорогах является самым большим за всю историю страны. Кроме того, вагонный парк России является одним из самых молодых в мире. Его средний возраст составляет около 13 лет. Ранее сообщалось, что Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует ввести безналичный расчет в каждом вагоне поезда. Данная работа завершится в 2024 году. Для этого перевозчики обновят программное обеспечение устройств, которые контролируют посадку пассажиров. Оно будет оснащено приложением для безналичной оплаты.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три-четыре года будет полностью завершено обновление пассажирских поездов в России. Он добавил, что на данный момент по дорогам курсирует более одного млн грузовых вагонов. «Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1 миллиона 300 тысяч грузовых вагонов — больше, чем когда-либо за всю нашу историю. <…> А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», — заявил Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Он добавил, что количество грузовых вагонов на дорогах является самым большим за всю историю страны. Кроме того, вагонный парк России является одним из самых молодых в мире. Его средний возраст составляет около 13 лет. Ранее сообщалось, что Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует ввести безналичный расчет в каждом вагоне поезда. Данная работа завершится в 2024 году. Для этого перевозчики обновят программное обеспечение устройств, которые контролируют посадку пассажиров. Оно будет оснащено приложением для безналичной оплаты.