В вузах РФ повысят стоимость платного обучения на 12%

12 января 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Стоимость обучения в вузах вырастет на 10-12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В российских университетах в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — обучение может подорожать на 10-12%. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов. «На повышение стоимости обучения будет влиять ряд причин: увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, увеличение цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, компенсация роста зарплат педагогам. Вряд ли университетам дополнительные средства выделит Министерство образования, и, скорее всего, им самим придется искать выход из ситуации. По нашим оценкам, повышение стоимости обучения произойдет в пределах 10-12%», — сообщил «Известиям» Зернов. По словам ректора, особенно тяжело придется негосударственным образовательным учреждениям, которые «буквально сводят концы с концами». Если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно. Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что для вывода системы образования в РФ на мировой уровень необходимо активнее привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований. Премьер-министр уточнил, что этому поспособствуют мероприятия в рамках десятилетия науки и технологий, а на данный момент уже около 578 вузов готовят кадры по инженерным специальностям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских университетах в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — обучение может подорожать на 10-12%. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов. «На повышение стоимости обучения будет влиять ряд причин: увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, увеличение цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, компенсация роста зарплат педагогам. Вряд ли университетам дополнительные средства выделит Министерство образования, и, скорее всего, им самим придется искать выход из ситуации. По нашим оценкам, повышение стоимости обучения произойдет в пределах 10-12%», — сообщил «Известиям» Зернов. По словам ректора, особенно тяжело придется негосударственным образовательным учреждениям, которые «буквально сводят концы с концами». Если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно. Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что для вывода системы образования в РФ на мировой уровень необходимо активнее привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований. Премьер-министр уточнил, что этому поспособствуют мероприятия в рамках десятилетия науки и технологий, а на данный момент уже около 578 вузов готовят кадры по инженерным специальностям.