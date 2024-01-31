Путин ответил на вопрос о том, зачем Украина сбила ИЛ-76 со своими военными

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что не знает, зачем Украина сбила Ил-76 с пленными украинцами на борту. При этом он назвал действия Киева преступлением.
«Что касается самолета — у меня нет ответа. Можно предположить, что они это сделали случайно. Преступление по неосторожности. СК возбудил уголовное дело по статье „Терроризм“. Они знают, что они делают», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Самолет был сбит 24 января. Пленные украинцы, которых везли для обмена, и члены экипажа погибли. Путин назвал это преступлением Киева против своих же граждан.
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