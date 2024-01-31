Путин ответил на вопрос о том, зачем Украина сбила ИЛ-76 со своими военными

Путин: ВСУ совершили преступление по неосторожности, сбив самолет Ил-76
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что не знает, зачем Украина сбила Ил-76 с пленными украинцами на борту. При этом он назвал действия Киева преступлением.

«Что касается самолета — у меня нет ответа. Можно предположить, что они это сделали случайно. Преступление по неосторожности. СК возбудил уголовное дело по статье „Терроризм“. Они знают, что они делают», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Самолет был сбит 24 января. Пленные украинцы, которых везли для обмена, и члены экипажа погибли. Путин назвал это преступлением Киева против своих же граждан.

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Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что не знает, зачем Украина сбила Ил-76 с пленными украинцами на борту. При этом он назвал действия Киева преступлением. «Что касается самолета — у меня нет ответа. Можно предположить, что они это сделали случайно. Преступление по неосторожности. СК возбудил уголовное дело по статье „Терроризм“. Они знают, что они делают», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Самолет был сбит 24 января. Пленные украинцы, которых везли для обмена, и члены экипажа погибли. Путин назвал это преступлением Киева против своих же граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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