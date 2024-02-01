Захарова жестко высказалась о крушении Ил-76 с пленными украинцами

Захарова: Байден сделал американцев соучастниками кровавой трагедии

01 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, Байден сделал из граждан Штатов соучастников в ситуации с Ил-76 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден сделал из американских граждан соучастников трагедии со сбитым самолетом Ил-76. По ее словам, жители Штатов должны знать, на что идут их финансовые средства. «Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии», — написала Захарова в своем telegram-канале . Так она прокомментировала то, что самолет был сбит ракетами MIM-104A из американского комплекса Patriot. Над Белгородской областью 24 января ВСУ сбили самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Киев знал, что на борту находятся граждане их страны, но все равно ударил по авиалайнеру. В свою очередь, в МИД РФ отметили, что подобные действия ставят под большой вопрос возможность заключения каких-либо мирных договоренностей с Украиной. Глава РФ сообщил, что страна требует международное расследование по атаке на самолет, но пока желающих вести дело в международных организациях не нашлось. Также и Киев говорит о необходимости следственных мероприятий. В местных СМИ неофициально запущен тезис о том, что Ил-76 перевозил ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-300.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден сделал из американских граждан соучастников трагедии со сбитым самолетом Ил-76. По ее словам, жители Штатов должны знать, на что идут их финансовые средства. «Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала то, что самолет был сбит ракетами MIM-104A из американского комплекса Patriot. Над Белгородской областью 24 января ВСУ сбили самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Киев знал, что на борту находятся граждане их страны, но все равно ударил по авиалайнеру. В свою очередь, в МИД РФ отметили, что подобные действия ставят под большой вопрос возможность заключения каких-либо мирных договоренностей с Украиной. Глава РФ сообщил, что страна требует международное расследование по атаке на самолет, но пока желающих вести дело в международных организациях не нашлось. Также и Киев говорит о необходимости следственных мероприятий. В местных СМИ неофициально запущен тезис о том, что Ил-76 перевозил ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-300.