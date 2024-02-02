РИАН: все обломки сбитого Ил-76 с военнопленными ВСУ вывезены с места крушения

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Все обломки с крушения Ил-76 вывезены на специальный полигон Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Все обломки рухнувшего самолета Ил-76 с украинскими военнопленными вывезены с места крушения в Белгородской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Все обломки сбитого ВСУ Ил-76 вывезены с места крушения», — уточнили экстренные службы. Их слова передает РИА Новости. В настоящий момент все обломки доставлены на специальный полигон.

Самолет Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. В Кремле подчеркнули, что в происшествии виновата Украина.

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Все обломки рухнувшего самолета Ил-76 с украинскими военнопленными вывезены с места крушения в Белгородской области. Об этом сообщили в экстренных службах. «Все обломки сбитого ВСУ Ил-76 вывезены с места крушения», — уточнили экстренные службы. Их слова передает РИА Новости. В настоящий момент все обломки доставлены на специальный полигон. Самолет Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. В Кремле подчеркнули, что в происшествии виновата Украина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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