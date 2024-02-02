РИАН: все обломки сбитого Ил-76 с военнопленными ВСУ вывезены с места крушения

Все обломки с крушения Ил-76 вывезены на специальный полигон
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Все обломки рухнувшего самолета Ил-76 с украинскими военнопленными вывезены с места крушения в Белгородской области. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Все обломки сбитого ВСУ Ил-76 вывезены с места крушения», — уточнили экстренные службы. Их слова передает РИА Новости. В настоящий момент все обломки доставлены на специальный полигон.
Самолет Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. В Кремле подчеркнули, что в происшествии виновата Украина.
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