07 марта 2024

США подготовят резолюцию Совбеза ООН о ядерном оружии в космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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МКС. Москва. stock, мкс,  stock
Вашингтон готовит резолюцию, запрещающую размещать ядерное оружие в космосе Фото:

США инициируют разработку резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на предотвращение размещения ядерного оружия в космосе. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией.

«Резолюция станет ответом на сообщения о возможных планах России разместить ядерное оружие в космическом пространстве. Это предупреждение мировым державам относительно размещения ядерных вооружений в космосе», — передает слова источника Bloomberg.

В статье упоминается, что Генеральная Ассамблея ООН уже приняла резолюцию, предложенную Москвой, призывающую страны воздержаться от первичного размещения оружия в космосе. Однако данный документ не имеет обязательной юридической силы, в отличие от предстоящей резолюции Совета Безопасности. Источники агентства полагают, что новая резолюция подкрепит обязательства государств, вытекающие из договора о космосе 1967 года.

Президент России РФ Владимир Путин назвал вбросом информацию о размещении ядерного оружия в космосе. Причиной для таких вбросов, по мнению Путина, может быть желание США втянуть Россию в переговоры, выгодные для американской стороны.

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США инициируют разработку резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на предотвращение размещения ядерного оружия в космосе. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией. «Резолюция станет ответом на сообщения о возможных планах России разместить ядерное оружие в космическом пространстве. Это предупреждение мировым державам относительно размещения ядерных вооружений в космосе», — передает слова источника Bloomberg. В статье упоминается, что Генеральная Ассамблея ООН уже приняла резолюцию, предложенную Москвой, призывающую страны воздержаться от первичного размещения оружия в космосе. Однако данный документ не имеет обязательной юридической силы, в отличие от предстоящей резолюции Совета Безопасности. Источники агентства полагают, что новая резолюция подкрепит обязательства государств, вытекающие из договора о космосе 1967 года. Президент России РФ Владимир Путин назвал вбросом информацию о размещении ядерного оружия в космосе. Причиной для таких вбросов, по мнению Путина, может быть желание США втянуть Россию в переговоры, выгодные для американской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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