22 марта 2024

Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокусе»

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Четырнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, вертолет, санитарная авиация, медики, национальная служба санитарной авиации, медицинский вертолет
Медицинские вертолеты забирают пострадавших (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько медицинских вертолетов забрали пострадавших при стрельбе в „Крокус сити холле“», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.

ЧП произошло 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус-Сити Холл». Там неизвестные открыли стрельбу, после чего произошел пожар. Сообщается о погибших и пострадавших. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС. «Несколько медицинских вертолетов забрали пострадавших при стрельбе в „Крокус сити холле“», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. ЧП произошло 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус-Сити Холл». Там неизвестные открыли стрельбу, после чего произошел пожар. Сообщается о погибших и пострадавших. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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