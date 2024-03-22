Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокусе»

23 марта 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Медицинские вертолеты забирают пострадавших (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС. «Несколько медицинских вертолетов забрали пострадавших при стрельбе в „Крокус сити холле“», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. ЧП произошло 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус-Сити Холл». Там неизвестные открыли стрельбу, после чего произошел пожар. Сообщается о погибших и пострадавших. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС. «Несколько медицинских вертолетов забрали пострадавших при стрельбе в „Крокус сити холле“», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. ЧП произошло 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус-Сити Холл». Там неизвестные открыли стрельбу, после чего произошел пожар. Сообщается о погибших и пострадавших. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.