Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокусе»

Медицинские вертолеты забирают пострадавших (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС.
«Несколько медицинских вертолетов забрали пострадавших при стрельбе в „Крокус сити холле“», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.
ЧП произошло 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус-Сити Холл». Там неизвестные открыли стрельбу, после чего произошел пожар. Сообщается о погибших и пострадавших. В Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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